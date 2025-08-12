फरीदाबाद: फरीदाबाद नगर निगम चुनाव के बाद 12 मार्च को मतगणना हुई, जिसमें 40 सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया. डायरेक्ट वोटिंग होने की वजह से बीजेपी ने अपना मेयर बनाया, लेकिन लगभग 4 महीने बाद भी अभी तक बीजेपी ने फरीदाबाद नगर निगम में अपना डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर नहीं बना पाई.

2 धड़ों में बंटे हैं पार्षद

हालांकि इसको लेकर 11 अगस्त को बैठक भी बुलाई गई थी. इस बैठक में कई पार्षद भी इकट्ठा हुए. वहीं पर्यवेक्षक के तौर पर हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण लाल पवार भी फरीदाबाद आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए सहमति नहीं बन पाई, जिसके पीछे गुटबाजी नजर आई और पार्षद दो खेमों में बंटे हुए नजर आए.

कृष्ण पाल गुर्जर और विपुल गोयल में मतभेद

वहीं इस बैठक को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमित नेहरा ने बताया कि फरीदाबाद में हमेशा से ही सभी दलों में गुटबाजी नजर आती रही है, चाहे वह बीजेपी हो चाहे कांग्रेस. हालांकि भाजपा सरकार में है. ऐसे में बीजेपी भी दो गुटों में बटी हुई है. पहला गुट कृष्ण पाल गुर्जर का है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री है. वहीं दूसरे गुट में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर है. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी भी चीज को लेकर सहमति नहीं बनी हो, बल्कि शुरू से ही विपुल गोयल और कृष्ण पाल गुर्जर में मतभेद नजर आता रहा है.

2019 चुनाव से पहले भी हुई थी नोंकझोक

उन्होंने आगे बताया कि 2019 विधानसभा चुनाव से पहले जब विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री थे, उस दौरान भी सार्वजनिक जगहों पर कई बार विपुल गोयल और कृष्ण पाल गुर्जर में मतभेद नजर आया था. यहां तक कि दशहरा मेले में दोनों के बीच विवाद भी खूब हुआ और दोनों ने एक-दूसरे को देख लेने की धमकियां भी दी. जिसके बाद मुद्दा खूब गरमाया था और इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए भी विपुल गोयल का टिकट 2019 विधानसभा चुनाव में काट दिया गया था, लेकिन फिर भी विपुल गोयल बीजेपी में शामिल रहे. उन्होंने निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा.

राजेश नागर से भी बढ़ें गुर्जर के मतभेद

वहीं दूसरी ओर तिगांव विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी कृष्ण पाल गुर्जर नहीं चाहते थे कि तिगांव से बीजेपी राजेश नागर को टिकट दें. बल्कि वह अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भाजपा ने राजेश नागर को टिकट दिया, जिसके बाद से राजेश नागर और कृष्ण पाल गुर्जर में भी मतभेद देखने को मिला. लेकिन मौजूदा हालात में अब तीनों मंत्री है और यही वजह है कि फरीदाबाद में भाजपा दो खेमे में नजर आ रही हैं. इसी गुटबाजी को लेकर अभी तक जिले में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है.

11 अगस्त को बैठक में पहुंचे थे कृष्ण पाल गुर्जर

हालांकि कृष्ण पाल गुर्जर के खेमे में बड़खल से विधायक धनेश अदलखा, NIT से विधायक सतीश भागना और बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा शामिल हैं. वहीं बात रही सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर को लेकर तो ऐसे में 11 अगस्त को चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई. उस बैठक में कृष्ण पाल गुर्जर अपने तीनों विधायक के साथ और अपने गुट के पार्षदों के साथ सुबह 11:00 बजे नगर निगम के कॉफ्रेंस हॉल में पहुंच गए और बाकी लोगों का इंतजार करने लगे. इसी दौरान विपुल गोयल, राजेश नागर, मेयर प्रवीण बत्रा और उनके क्षेत्र के पार्षद भी बैठक में नहीं पहुंचे.

कृष्ण पाल गुर्जर ने अजय बैसला के नाम पर लगाई मुहर

हालांकि राजेश नागर और विपुल गोयल के पहुंचने से बैठक में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत मेयर प्रवीण जोशी बत्रा नहीं पहुंचीं, जिन्हें बैठक की अध्यक्षता करनी थी. इसके बाद मामला लटक गया, लेकिन उसके बावजूद भी कृष्ण पाल गुर्जर अपने विधायक और अपने खेमे के पार्षदों के साथ बातचीत करते रहे और उन्होंने अजय बैसला के नाम पर मुहर भी लगा दी कि अजय बैसला को सीनियर डिप्टी मेयर बनाया जाए क्योंकि अजय बैसला कृष्ण पाल गुर्जर के काफी करीबी है. इसी वजह से उनका नाम उन्होंने अपने समर्थकों के साथ रखा.

6 घंटे तक बैठक में बैठे रहे कृष्ण पाल गुर्जर

उधर, पर्यवेक्षक किशन लाल पवार, विपुल गोयल और राजेश नागर सेक्टर 15 स्थित जिला भाजपा कार्यालय में बैठे रहे. लगभग 6 घंटे तक कृष्ण पाल गुर्जर अपने पार्षदों के साथ वहीं मौजूद रहे और अंत में आकर उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि कुछ पार्षद अनुपस्थित है, कुछ पार्षद बीमार हैं और टेक्निकल कारणों से आज चुनाव की बैठक नहीं हो पाई लेकिन जल्द ही बैठक होगी. हम पूर्ण बहुमत के साथ अपना सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनाएंगे, क्योंकि बहुमत भाजपा के पास है.

गुटबाजी से फरीदाबाद के विकास में रुकावट

हालांकि बहुमत होने के बाद भी बीजेपी डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं करवा पाई है. ऐसे में बीजेपी के दोनों गुटों में काफी टक्कर देखने को मिल रही है. विपुल गोयल और राजेश नागर चाह रहे हैं कि उनके पसंद का सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बने तो वहीं कृष्ण पाल गुर्जर अपने गुट का बनवाना चाहते हैं. इसी गुटबाजी की वजह से अभी तक नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है. चुनाव ना होने की वजह से फरीदाबाद के विकास कार्यों में रुकावटें आ रही है.

अभी तक नहीं हो पाया चुनाव

बता दें 12 मार्च की मतगणना में 46 वार्डों में से 39 सीटों पर बीजेपी चुनकर आई. वहीं 6 सीटों पर निर्दलीय और एक सीट पर कांग्रेस के पार्षद बने और ऐसे में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी अभी तक नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है. ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अब चुनाव कब होगा और कौन सा गुट दूसरे गुट पर भारी पड़ेगा.

इसे भी पढ़ें : मानेसर निगम चुनाव: प्रवीण यादव सीनियर डिप्टी मेयर, रीमा डिप्टी मेयर चुनी गईं, मेयर और 8 पार्षदों ने नहीं लिया वोटिंग में हिस्सा