बहराइच में डिप्टी CMO की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बंद कमरे में बेड के नीचे पड़ा था शव, पुलिस ने तोड़ा दरवाजा

बहराइच : डिप्टी सीएमओ के पद पर तैनात डॉक्टर राकेश प्रसाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उनका शव मंगलवार सुबह 11 बजे कोतवाली देहात क्षेत्र में स्थित उनके किराए के मकान से बरामद किया गया. शव बेड के नीचे पड़ा था और बिस्तर भी नीचे गिरा हुआ था. ड्राइवर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

डॉ. राकेश प्रसाद बहराइच में अकेले एक किराए के मकान में रहते थे. मंगलवार सुबह जब उनका ड्राइवर खाना लेकर पहुंचा, तो उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया. ड्राइवर ने दरवाजा खुलवाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया. कोई हरकत नहीं हुई तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया.

कोतवाली देहात के प्रभारी दद्दन सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. ड्राइवर और मकान मालिक ने 112 को सूचना दी थी. पूरे घर की वीडियोग्राफी कराई गई है. अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है. डिप्टी सीएमओ राकेश प्रसाद पुत्र जगदीश प्रसाद गोरखपुर के सिंघड़िया के रहने वाले थे. मृत्यु का कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा.