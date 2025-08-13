पटना: बिहार चुनाव को लेकर SIR में तेजस्वी यादव का दो-दो ईपिक नंबर सामने आया तो कांग्रेस ने विजय सिन्हा को लेकर खुलासा किया. इसमें विजय सिन्हा के नाम दो-दो विधानसभा क्षेत्र में दर्ज होने का आरोप लगाया. हालांकि विजय सिन्हा ने मामला सामने आते ही जवाब दिया कि उन्होंने पहले के विधानसभा से पहले ही नाम हटाने का आवेदन दे चुके हैं.

डिग्री के सवाल पर भड़के डिप्टी सीएम: इसके बाद विपक्ष ने विजय सिन्हा के उम्र और डिग्री को लेकर सवाल उठाया. इस सवाल पर विजय सिन्हा भड़क गए और अपना सर्टिफिकेट लेकर मीडिया के सामने उपस्थित हो गए. उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहा कि है हिम्मत तो जंगलराज के युवराज अपना सर्टिफिकेट दिखाएं.

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा (ETV Bharat)

'पटना से हट गया नाम': विजय सिन्हा ने कहा कि पैसा, डिग्री और जमीन लेकर नौकरी बांटने वाले राजद और कांग्रेस मेरी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं. पहले दो विधानसभा में नाम और ईपिक नंबर के आरोप लगाए. हमने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दे दिया है. विपक्ष को जानकारी होनी चाहिए कि मेरा पटना का ईपिक नंबर हट गया.

'3 साल के बदले 5 साल में मिली डिग्री': विजय सिन्हा ने कहा कि ईपिक नंबर के बाद विपक्ष ने उम्र और डिग्री को लेकर सवाल उठाए. इसको लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि जिनकी सरकार में छात्र को 5-6 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी. हमारी डिपलोमा सिविल इंजनीयरिंग की डिग्री तीन वर्ष (1984-87) की थी, वह 1989 में मिली.

"धिक्कार है राजद और कांग्रेस के नेताओं का जिनके पास मैट्रिक तक की डिग्री नहीं है और मेरी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं. अनुकंपा की राजनीति से निकले जंगलराज के युवराज और भष्र्टाचार के कोख में पले कांग्रेस के लोग बिहार के शैक्षणिक वातावरण को खराब किया." -विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम, बिहार

'मेरी उम्र 2024 में 57 साल थी': मेरे उम्र को लेकर सवाल उठाया गया. विजय सिन्हा ने मैट्रिक की डिग्री दिखाते हुए कहा कि 5 जून 1967 जन्म तारीख लिखा है. 2024 में 57 वर्ष का था जब हमने पटना से नाम बदलकर लखीसराय ले गया. विजय सिन्हा ने कहा कि जो उनके डिग्री और उम्र पर सवाल उठाए हैं, उनको नोटिस भेजूंगा.

क्या है मामला: बता दें कि विजय सिन्हा को एक लखीसराय और एक पटना के बांकीपुर के मतदाता सूची में नाम सामने आया था. इसको लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर विजय सिन्हा से जानकारी मांगी थी. इसपर उन्होंने कहा था कि पटना के बांकीपुर से नाम हटाने के लिए आवेदन दे चुके हैं. इसका रसीद भी उनके पास है.

