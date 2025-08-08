दंतेवाड़ा: बस्तर के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा और सुकमा में रक्षाबंधन पर एक नया इतिहास स्थापित होने जा रहा है. यहां डिप्टी सीएम सरेंडर महिला नक्सलियों और दंतेश्वरी फाइटर्स की कमांडों बहनों से राखी बधवाएंगे. इस बात की घोषणा खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा गुरुवार से बस्तर के दौरे पर हैं. बस्तर के दौरे में वे कई जिलों में समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं. इसी क्रम में शनिवार रक्षाबंधन के दिन वे दंतेवाड़ा और सुकमा के दौरे पर रहेंगे. यहां वे सरेंडर नक्सली महिलाओं और दंतेश्वरी फाइटर्स बहनों से राखी बंधवाएंगे.

सबसे पहले दंतेवाड़ा का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम: डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा सबसे पहले दंतेवाड़ा का दौरा करेंगे. यहां पर वे उन आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों से मुलाकात करेंगे, जो अब समाज की मुख्यधारा से जुड़कर कार्य कर रही हैं. दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडो सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग दे रही हैं. रक्षाबंधन के अवसर पर इन बहनों से डिप्टी सीएम राखी बंधवाएंगे.

रक्षाबंधन का यह आयोजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास के सेतु को और मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

सुकमा के पुनर्वास केंद्र का डिप्टी सीएम करेंगे दौरा: इसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा सुकमा के पुनर्वास केंद्र का दौरा करेंगे. यहां पर वे सरेंडर कर चुकी महिला नक्सलियों से राखी बधवाएंगे. यहां पुनर्वास केंद्र में सरेंडर कर चुकी महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी गई है. जिससे वे अपना नया जीवन शुरू कर रही हैं. नक्सलवाद छोड़ चुकी महिलाओं को समाज में पुनः सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर करने की दिशा में सुकमा का पुनर्वास केंद्र अहम साबित हो रहा है.

हमारी सरकार की मंशा है कि जो लोग हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज में लौटना चाहते हैं, उन्हें हरसंभव सहायता और मार्गदर्शन दिया जाए. रक्षाबंधन जैसे सामाजिक पर्वों के माध्यम से यह संदेश भी देना आवश्यक है कि शासन और प्रशासन ऐसे लोगों को स्वीकार करता है और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देता है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जारी है विकास: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दावा किया विष्णुदेव साय सरकार लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य कर रही है. हमारी सरकार के प्रयास से सरेंडर कर नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं. प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है.