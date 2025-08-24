ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले- ऑनलाइन सट्टा पर होगी सख्त कार्रवाई, विष्णु सरकार में सुशासन के सुदर्शन भी है - VIJAY SHARMA ON ONLINE BETTING

शनिवार रात को पोला तिहार मनाने डिप्टी सीएम विजय शर्मा दुर्ग पहुंचे थे. इस दौरान ऑनलाइन गेमिंग और सट्टा पर बयान दिया.

VIJAY SHARMA ON ONLINE BETTING
शनिवार रात को पोला तिहार मनाने डिप्टी सीएम विजय शर्मा दुर्ग पहुंचे थे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 24, 2025 at 4:22 PM IST

2 Min Read

दुर्ग: जिले के ग्राम मडियापार में हर साल की तरह इस साल भी पोला महोत्सव और किसान महोत्सव का आयोजन हुआ. इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक की तारीफ की और कहा कि, ऑनलाइन सट्टा पर सख्त कार्रवाई की बात कही.

सुशासन के साथ सुदर्शन भी: मीडिया से चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि, ऑनलाइन सट्टा ऐप समाज के लिए बहुत हानिकारक था. ऑनलाइन सट्टा ऐप के दोनों ही प्रमोटर के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार पूरी ताकत लगा देगी. विष्णु देव सरकार में जहां सुशासन है वहीं सुदर्शन भी है.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले- ऑनलाइन सट्टा पर होगी सख्त कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोर्ट प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी और हम भी पूरी ताकत से लगेंगे कि कार्रवाई हो. छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हुआ है, उस पर कानून के तहत कार्रवाई होनी ही है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

ऑनलाइन सट्टा के प्रमोटर ने लगाई याचिका: दरअसल, ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी है. इस पर रोक लगाने के लिए याचिका लगाई गई है. इस पर विजय शर्मा ने कहा कि, परिवाद पर कार्रवाई होना तय है. कोर्ट पूरी प्रक्रियाओं के तहत करेगी कार्रवाई करेगा इसमें कोई संशय नहीं है.

VIJAY SHARMA ON ONLINE BETTING
शनिवार रात को पोला तिहार मनाने डिप्टी सीएम विजय शर्मा दुर्ग पहुंचे थे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऑनलाइन गेमिंग पर संसद ने बनाया नया कानून: डिप्टी सीएम ने जानकारी दी कि संसद में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया गया है. यह एक्ट नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरे से बचाएगा. अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इसे मजबूती से लागू करें. छत्तीसगढ़ में भी इस कानून को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा.

विजय शर्मा मडियापार गांव में आयोजित पोला और किसान महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे. ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ इसे मनाया. जिसमें बैल सजाने की प्रतियोगिता से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम तक हुए.

छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सट्टा पर सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में
डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले के बाहर महिला ने पिया फिनाइल, अनुकंपा नियुक्ति की मांग
तीज मिलन समारोह में डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पत्नी रश्मि शर्मा, छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में जमकर थिरकी

दुर्ग: जिले के ग्राम मडियापार में हर साल की तरह इस साल भी पोला महोत्सव और किसान महोत्सव का आयोजन हुआ. इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक की तारीफ की और कहा कि, ऑनलाइन सट्टा पर सख्त कार्रवाई की बात कही.

सुशासन के साथ सुदर्शन भी: मीडिया से चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि, ऑनलाइन सट्टा ऐप समाज के लिए बहुत हानिकारक था. ऑनलाइन सट्टा ऐप के दोनों ही प्रमोटर के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार पूरी ताकत लगा देगी. विष्णु देव सरकार में जहां सुशासन है वहीं सुदर्शन भी है.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले- ऑनलाइन सट्टा पर होगी सख्त कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोर्ट प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी और हम भी पूरी ताकत से लगेंगे कि कार्रवाई हो. छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हुआ है, उस पर कानून के तहत कार्रवाई होनी ही है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

ऑनलाइन सट्टा के प्रमोटर ने लगाई याचिका: दरअसल, ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी है. इस पर रोक लगाने के लिए याचिका लगाई गई है. इस पर विजय शर्मा ने कहा कि, परिवाद पर कार्रवाई होना तय है. कोर्ट पूरी प्रक्रियाओं के तहत करेगी कार्रवाई करेगा इसमें कोई संशय नहीं है.

VIJAY SHARMA ON ONLINE BETTING
शनिवार रात को पोला तिहार मनाने डिप्टी सीएम विजय शर्मा दुर्ग पहुंचे थे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऑनलाइन गेमिंग पर संसद ने बनाया नया कानून: डिप्टी सीएम ने जानकारी दी कि संसद में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया गया है. यह एक्ट नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरे से बचाएगा. अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इसे मजबूती से लागू करें. छत्तीसगढ़ में भी इस कानून को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा.

विजय शर्मा मडियापार गांव में आयोजित पोला और किसान महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे. ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ इसे मनाया. जिसमें बैल सजाने की प्रतियोगिता से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम तक हुए.

छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सट्टा पर सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में
डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले के बाहर महिला ने पिया फिनाइल, अनुकंपा नियुक्ति की मांग
तीज मिलन समारोह में डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पत्नी रश्मि शर्मा, छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में जमकर थिरकी

For All Latest Updates

TAGGED:

ONLINE GAMING BILLONLINE BETTINGडिप्टी सीएम विजय शर्मापोला तिहारVIJAY SHARMA ON ONLINE BETTING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.