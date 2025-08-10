नारायणपुर: जिले में नक्सल उन्मूलन और विकास कार्यों को लेकर रविवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बैठक ली. जिला पंचायत सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ कई वर्ग भी शामिल हुए. इसमें समाज प्रमुखों, व्यापारी संगठनों, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठेकेदारों के साथ ही सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स भी शामिल हुए.

ठेकेदारों को दिए निर्देश: विजय शर्मा ने कहा कि, अंदरूनी इलाकों में सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण काम को तय समय में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए. इसके लिए ठेकेदार आपसी तालमेल से काम करें. स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हुए इन परियोजनाओं में जोड़ा जाए ताकि उन्हें रोजगार मिले और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो.

अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाएं: उपमुख्यमंत्री ने साफ किया कि इन क्षेत्रों में काम करने वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार और पुलिस विभाग की होगी. साथ ही अवैध धर्मांतरण और विदेशी-बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ पर कड़ी रोक लगाने के भी निर्देश दिए.

हर वर्ग की भागीदारी जरूरी: विजय शर्मा ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का स्पष्ट लक्ष्य तय है. साथ ही कहा कि, नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और इसके पूर्ण खात्मे के लिए समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है.

विकास कार्यों में बढ़ रही जनसहभागिता इस बात का संकेत है कि अबुझमाड़ में जल्द ही शांति, सुरक्षा और विश्वास के साथ विकास की गति तेज होगी- विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री

मंत्री केदार कश्यप भी हुए शामिल: बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि जिले में लघु वनोपज की अपार संभावनाएं हैं और इनके प्रसंस्करण से स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी.

बैठक में मौजूद बाकी वर्गों के प्रतिनिधियों से विजय शर्मा ने सहयोग और सुझाव देने की भी अपील की. कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.