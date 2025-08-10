Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

नारायणपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ली बैठक, अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के निर्देश - VIJAY SHARMA MEETING NARAYANPUR

विजय शर्मा ने ठेकेदारों को तय समय में क्वालिटी के साथ काम करने की बात कही.

vijay sharma meeting narayanpur
नारायणपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ली बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2025 at 8:54 PM IST

2 Min Read

नारायणपुर: जिले में नक्सल उन्मूलन और विकास कार्यों को लेकर रविवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बैठक ली. जिला पंचायत सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ कई वर्ग भी शामिल हुए. इसमें समाज प्रमुखों, व्यापारी संगठनों, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठेकेदारों के साथ ही सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स भी शामिल हुए.

ठेकेदारों को दिए निर्देश: विजय शर्मा ने कहा कि, अंदरूनी इलाकों में सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण काम को तय समय में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए. इसके लिए ठेकेदार आपसी तालमेल से काम करें. स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हुए इन परियोजनाओं में जोड़ा जाए ताकि उन्हें रोजगार मिले और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो.

अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाएं: उपमुख्यमंत्री ने साफ किया कि इन क्षेत्रों में काम करने वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार और पुलिस विभाग की होगी. साथ ही अवैध धर्मांतरण और विदेशी-बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ पर कड़ी रोक लगाने के भी निर्देश दिए.

हर वर्ग की भागीदारी जरूरी: विजय शर्मा ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का स्पष्ट लक्ष्य तय है. साथ ही कहा कि, नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और इसके पूर्ण खात्मे के लिए समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है.

विकास कार्यों में बढ़ रही जनसहभागिता इस बात का संकेत है कि अबुझमाड़ में जल्द ही शांति, सुरक्षा और विश्वास के साथ विकास की गति तेज होगी- विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री

मंत्री केदार कश्यप भी हुए शामिल: बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि जिले में लघु वनोपज की अपार संभावनाएं हैं और इनके प्रसंस्करण से स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी.

बैठक में मौजूद बाकी वर्गों के प्रतिनिधियों से विजय शर्मा ने सहयोग और सुझाव देने की भी अपील की. कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

नारायणपुर में आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सरेंडर महिला नक्सलियों ने राखी बांधी
विजय शर्मा ने निभाया अपना वादा, सरेंडर महिला माओवादियों से बंधवाई राखी
दंतेवाड़ा में डिप्टी सीएम ने मनाया रक्षाबंधन, सरेंडर नक्सली महिलाओं और दंतेश्वरी फाइटर्स ने बांधी राखी

नारायणपुर: जिले में नक्सल उन्मूलन और विकास कार्यों को लेकर रविवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बैठक ली. जिला पंचायत सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ कई वर्ग भी शामिल हुए. इसमें समाज प्रमुखों, व्यापारी संगठनों, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठेकेदारों के साथ ही सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स भी शामिल हुए.

ठेकेदारों को दिए निर्देश: विजय शर्मा ने कहा कि, अंदरूनी इलाकों में सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण काम को तय समय में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए. इसके लिए ठेकेदार आपसी तालमेल से काम करें. स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हुए इन परियोजनाओं में जोड़ा जाए ताकि उन्हें रोजगार मिले और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो.

अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाएं: उपमुख्यमंत्री ने साफ किया कि इन क्षेत्रों में काम करने वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार और पुलिस विभाग की होगी. साथ ही अवैध धर्मांतरण और विदेशी-बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ पर कड़ी रोक लगाने के भी निर्देश दिए.

हर वर्ग की भागीदारी जरूरी: विजय शर्मा ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का स्पष्ट लक्ष्य तय है. साथ ही कहा कि, नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और इसके पूर्ण खात्मे के लिए समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है.

विकास कार्यों में बढ़ रही जनसहभागिता इस बात का संकेत है कि अबुझमाड़ में जल्द ही शांति, सुरक्षा और विश्वास के साथ विकास की गति तेज होगी- विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री

मंत्री केदार कश्यप भी हुए शामिल: बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि जिले में लघु वनोपज की अपार संभावनाएं हैं और इनके प्रसंस्करण से स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी.

बैठक में मौजूद बाकी वर्गों के प्रतिनिधियों से विजय शर्मा ने सहयोग और सुझाव देने की भी अपील की. कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

नारायणपुर में आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सरेंडर महिला नक्सलियों ने राखी बांधी
विजय शर्मा ने निभाया अपना वादा, सरेंडर महिला माओवादियों से बंधवाई राखी
दंतेवाड़ा में डिप्टी सीएम ने मनाया रक्षाबंधन, सरेंडर नक्सली महिलाओं और दंतेश्वरी फाइटर्स ने बांधी राखी

For All Latest Updates

TAGGED:

DEPUTY CM VIJAY SHARMANARAYANPURधर्मांतरणविजय शर्मा उपमुख्यमंत्रीVIJAY SHARMA MEETING NARAYANPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.