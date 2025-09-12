ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गिनाए जीएसटी स्लैब में सुधार के फायदे, 'आम जनता को मिलेगा फायदा'

गृहमंत्री विजय शर्मा गुरुवार को दुर्ग जिले के दौरे पर थे.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 3:02 PM IST

दुर्ग: गृहमंत्री विजय शर्मा ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीएसटी में की गई बड़ी छूट और नक्सल विरोधी अभियान पर विस्तार से जानकारी दी. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले भारत में 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लागू थे, जिनसे आम जनता और उद्योग जगत दोनों ही परेशान रहते थे. इसके अलावा राज्य सरकारें मनमाने ढंग से कर लागू कर देती थीं.

गृहमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष सरकार ने 12 लाख सालाना आय पर टैक्स नहीं लगाने का निर्णय लिया था. अब और सुधार करते हुए जीएसटी में चार स्लैब की जगह केवल दो स्लैब रखे गए हैं. सभी उपयोगी वस्तुओं पर कर शून्य कर दिया गया है और कई उत्पादों में कर 10 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है. उन्होंने इसे जनता के लिए रामराज्य लाने वाला कदम बताया.

गृहमंत्री ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि 2017 में जीएसटी करदाता 66.5 लाख थे, जो 2025 में बढ़कर 1.51 करोड़ हो गए हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपये रहा, जो मात्र चार वर्षों में दोगुना हो गया है. इस सुधार से वस्त्र उद्योग को विशेषकर निर्यात के क्षेत्र में लाभ मिलेगा.

गृहमंत्री ने कहा कि हस्तशिल्प की कम दरें कारीगरों की आजीविका को समर्थन देंगी. भारतीय विरासत को संरक्षित करेंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगी. ऑटोमोबाइल क्षेत्र में स्पष्ट वर्गीकरण से विवाद कम होंगे और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने कहा कि खाने-पीने की चीजें अब सस्ती हो गई हैं, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा.

नक्सल मुद्दे पर गृहमंत्री ने कहा कि गरियाबंद जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है. इस कार्रवाई में 10 नक्सली मार गिराए गए हैं. उन्होंने शिक्षकों की हत्या पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी शिक्षक की हत्या करेगा, उसे किसी भी प्रकार की पुनर्वास नीति में शामिल नहीं किया जाएगा.

वहीं पुलिस भर्ती के सवाल पर विजय शर्मा ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 5 सालों में एक भी पुलिसकर्मी की भर्ती नहीं की थी, जबकि वर्तमान सरकार लगातार पुलिस बल को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और भर्ती प्रक्रिया नियमित रूप से जारी है. गृहमंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार की इन नीतियों और सख्त रुख से न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि राज्य में शांति और विकास भी सुनिश्चित होगा.

