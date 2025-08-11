ETV Bharat / state

अंबिकापुर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा

अंबिकापुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई. विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की भी तैयारी कर रही बीजेपी.

अंबिकापुर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2025 at 8:50 PM IST

सरगुजा: देशभर में भाजपा 'घर-घर तिरंगा, हर घर तिरंगा' अभियान चला रही है. इसी के तहत होने वाले 'तिरंगा यात्रा व विभाजन विभिषिका दिवस' कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सोमवार को अम्बिकापुर पहुंचे. यहां सर्किट हाउस से तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.

पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि, इस कार्यक्रम के अलावा रेंज के आईजी स्तर की बैठक भी आयोजित की गई थीय आने वाले समय में बेहतर पुलिसिंग के लिए चर्चा की गई और सभी को निर्देश दिए गये हैं.

कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी: भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने बताया कि 'हर घर तिरंगा' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्घोष है, इसलिए प्रत्येक बूथ में कम से कम 50 झंडे जरूर फहराएं. बीते 6 अगस्त को प्रदेश स्तर में 'घर-घर तिरंगा हर घर तिरंगा' अभियान को लेकर कार्यशाला हुई. मंडल स्तर में भी कार्यशाला हुई जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

विभाजन विभीषिका दिवस: BJP की ओर से 14 अगस्त को प्रत्येक शक्ति केंद्र में तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी. साथ ही मंडल स्तर पर मोटरसाइकिल में तिरंगा यात्रा निकलेगी. सिसोदिया ने बताया कि, 14 अगस्त को ही विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा. देश विभाजन की त्रासदी को हमारी नई पीढ़ी देखे और विभीषिका को सहने वाले लाखों भारतवासियों का दर्द महसूस कर सके इसलिए यह दिवस मनाना जरूरी है.

भारत के अलावा दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिसका विभाजन धर्म के आधार पर हुआ हो, देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश का इतिहास जानना चाहिए- भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया

प्रतिमाओं की होगी साफ-सफाई: आगे बीजेपी नेताओं ने बताया कि, 14 अगस्त की सुबह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश के महापुरुषों के प्रतिमा की साफ सफाई की जाएगी. साथ ही पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगें. हर घर में तिरंगा लगाना और अपने परिवार के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में डाला जाएगा.

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

