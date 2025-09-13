जांजगीर में उपमुख्यमंत्री साव ने करोड़ों के विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण किया
अरुण साव ने कहा कि, बारिश के बाद सड़कों की स्थिति में सुधार होगा.
Published : September 13, 2025 at 8:40 PM IST
जांजगीर-चांपा: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शनिवार को जांजगीर चाम्पा जिला के दौरे पर रहे. उन्होंने जांजगीर नगर पालिका क्षेत्र में बनी चौपाटी कर लोकार्पण और अटल प्रतिमा का अनावरण किया. अरुण साव ने 17 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भूमिपूजन और लोकार्पण किया.
की कई घोषणाएं: जांजगीर नैला नगर पालिका के नए भवन के निर्माण के लिए ढाई करोड़ और अन्य विकास कार्यो के लिए ढाई करोड़ रुपए की घोषणा की गई. अरुण साव ने कहा कि, प्रदेश में भाजपा सरकार बनी तब से दल गत राजनीति से उठ कर प्रदेश के सभी नगर पालिका और नगर निगमों मे राशि स्वीकृत की है.
जांजगीर नैला नगर पालिका क्षेत्र ही नहीं प्रदेश में किसी भी गांव या शहर में विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी. आज छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे में अहम स्थान बनाया है. हमारा नारा है हमने बनाया है हम ही सवारेंगे- अरुण साव, उपमुख्यमंत्री
कार्यक्रम में कांग्रेसी विधायक भी शामिल: विधायक ब्यास कश्यप ने भी शिरकत की. वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी अरुण साव का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने डेढ़ साल में विकास कर ट्रेलर दिखाया है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है. इस पर कांग्रेसी विधायक ब्यास ने कांग्रेसी विधायकों के क्षेत्र को भी विकास की धारा से जोड़ने का आग्रह किया.
विकास ऐसा हो कि फिल्म हिट हो, लेकिन काम नहीं होने पर फ्लॉप फ़िल्म बनी तो जनता उसे जल्द ही उतार भी देती है- ब्यास कश्यप, कांग्रेसी विधायक, जांजगीर चाम्पा
इन विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन
- नालंदा परिसर
- हसदेव नदी से जांजगीर पानी लाने के लिए सम्पवेल
- एस टी पी निर्माण
- पाइप लाइन विस्तार की योजना
- जांजगीर नैला नगर पालिका के नए भवन के लिए ढाई करोड़ राशि की घोषणा
- अन्य विकास कार्य के लिए ढाई करोड़ रुपए की राशि
साव ने बरसात के बाद प्रदेश की सभी सड़कों के निर्माण कार्य करने का दावा किया. उप मुख्यमंत्री अरुण साव का नगर वासियों ने जोशीला स्वागत किया, नगर पालिका के भाजपा और कांग्रेस के पार्षदो ने भी स्वागत किया.