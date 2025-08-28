ETV Bharat / state

बिलासपुर में डिप्टी सीएम साव ने कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा, कहा- पिछली सरकार के संरक्षण में हो रहा था धर्मांतरण - DEPUTY CM SAO IN BILASPUR

अरुण साव सेंट्रल-जेल के कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उन्होंंने बाघों की संख्या बढ़ने पर खुशी जाहिर की. गौवंश की सुरक्षा पर भी बात कही.

अरुण साव सेंट्रल-जेल के कार्यक्रम में शामिल हुए थे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बिलासपुर: छत्तीसगढ के डिप्टी सीएम अरुण साव केन्द्रीय जेल के कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व सीएम के बयान पर प्रतिक्रिया दी. साथ ही वोट चोरी, बाघों की संख्या बढ़ने, धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.

सेंट्रल जेल कार्यक्रम में शामिल हुए: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कालजयी कविता ’पुष्प की अभिलाषा’ का केन्द्रीय जेल बिलासपुर में सामूहिक पठन किया गया. माखनमन लाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर केन्द्रीय जेल में ही 18 फरवरी 1922 को इस देशभक्ति पूर्ण काव्य की रचना की थी.

अरुण साव सेंट्रल-जेल के कार्यक्रम में शामिल हुए थे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंत्रिमंडल की संख्या पर क्या कहा?: डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मंत्री मंडल विस्तार को असंवैधानिक कहे जाने वाले बयान पर कहा कि जिन्होंने लगातार संविधान का अपमान किया है, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया हो और जो नियम कानून को ना मानता हो वो इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं.

वोट चोरी पर क्या कहा?: साव ने कहा कि, वोट चोरी का आरोप लगाना ये जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है. जो कांग्रेस पार्टी कर रही है जनता इनके कारनामों को देख रही है. कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकने के बजाए लोकतंत्र का अपमान कर रही. कांग्रेस पार्टी सिकुड़ रही है, कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता दूर हो रहे हैं इस पर मंथन करना चाहिए.

पिछली सरकार के संरक्षण में हो रहा था धर्मांतरण- साव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धर्मांतरण के मुद्दे पर: प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण के मामले में डिप्टी सीएम अरुण ने कहा कि, पिछले सरकार के समय उनकी संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा था. धर्मांतरण कराने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी. अब हमारी सरकार आने के बाद जहां कही भी धर्मांतरण की बात समाने आ रही है एक्शन हो रहा है. इसलिए ही मामले उजागर हो रहे हैं.

आने वाले समय में धर्मांतरण को लेकर पुख्ता कानून बनाने सरकार के पास विचाराधीन है, एक और पुख्ता कानून बनाएंगेय जो भी धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण में लिप्त होगा उस पर कार्रवाई होगी- अरुण साव, डिप्टी सीएम

छत्तीसगढ़ में बाघों की वृद्धि पर: डिप्टी सीएम ने खुशी जाहिर की और कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि बाघों की वृद्धि हुई. प्रदेश में हो रहे गौ वंशों की मौत पर कहा कि, ऐसी घटना को रोकने, गौ वंशों की संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है. आने वाले समय में गौ माता सुरक्षित और संरक्षित होंगी

बाघों की संख्या बढ़ने पर खुशी जाहिर की. गौवंश की सुरक्षा पर भी बात कही. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं प्रदेश के स्कूलों में अव्यवस्थाओं और लापरवाही सामने आने के मामले में कहा कि सरकार सजग है और जहां पर इस प्रकार की अनहोनी हो रही है सरकार कार्रवाई कर रही है. अरूण साव की मौजूदगी में कैदियों ने देशभक्ति कविता का सामूहिक पठन किया. इस दौरान विधायक सुशांत शुक्ला, वरिष्ठ साहित्यकार सतीश जायसवाल, संपादक एवं कवि देवेन्द्र कुमार सहित जेल प्रशासन के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में कैदी कार्यक्रम में शामिल हुए.

