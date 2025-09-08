ETV Bharat / state

लालू से मिले उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी, सम्राट चौधरी बोले-'लालू यादव एक पंजीकृत अपराधी'

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपराष्ट्रपति पद के दावेदार ऐसे व्यक्ति से मिलने जाते हैं जिन्होंने बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया. लालू यादव को अगर कोई अवार्ड मिल सकता है तो वह जनता का माल चुराने का अवार्ड हो सकता है." -सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री

अशोक स्तंभ पर हमला: जम्मू-कश्मीर में हाल ही में अशोक स्तंभ पर हुए हमले को लेकर भी भाजपा ने कड़ा रुख अपनाया है. सम्राट चौधरी पटना में प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि यह भारत की अस्मिता और राष्ट्रीय प्रतीकों पर सीधा हमला है. उन्होंने इसे राष्ट्रद्रोह करार देते हुए कहा कि दोषियों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए.

सम्राट चौधरी का लालू पर हमला: सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर लालू यादव को कोई अवार्ड मिलना चाहिए, तो वह 'चोरी का अवार्ड' होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन का यह रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष सिर्फ सत्ता के लिए नैतिक सीमाएं लांघ रहा है

पटना: इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी द्वारा लालू प्रसाद यादव से की गई मुलाकात भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया और तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लालू यादव एक पंजीकृत अपराधी हैं, जिन पर न्यायालय से सजा हो चुकी है. ऐसे व्यक्ति से मिलना शर्मनाक है.

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

उपराज्यपाल से की गई कार्रवाई की मांग: डिप्टी सीएम ने बताया कि इस मामले को लेकर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से बात की गई है और उनसे जल्द कार्रवाई करने की अपील की गई है. उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति, सभ्यता और प्रतीकों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी हिस्से से हो. उन्होंने चेतावनी दी कि राष्ट्रविरोधी मानसिकता रखने वालों को जेल भेजा जाएगा.

मां-बहन योजना पर उठे सवाल: राजद की ओर से शुरू की गई 'मां-बहन योजना' को लेकर भी उपमुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध तरीके से महिलाओं से फार्म भरवाए जा रहे हैं और झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं. सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, उनके खिलाफ कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा. फॉर्म भरवाने का अधिकार आपको किसने दिया?.

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

राहुल गांधी पर भी किया तंज: तारीक अनवर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गोदी में उठाये जाने पर सम्राट चौधरी नेकहा कि कांग्रेस गोद में ही रहती है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर भी सम्राट चौधरी ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि एक 55 साल का बच्चा अभी मलेशिया घूमने चला गया है. कांग्रेस की राजनीति अब केवल विदेश यात्राओं और मीडिया ड्रामों तक सिमट कर रह गई है. उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहुल गांधी के फोटोशूट पर भी सवाल उठाया.

तेजस्वी यादव को बताया 'बच्चा': राजद नेता तेजस्वी यादव को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि वे अभी बच्चे हैं और उन्हें 'राजनीतिक खिलौना' दे दिया गया है. उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दे, तो करने दीजिए. जनता सब जानती है और समय आने पर सही फैसला लेगी.

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

कल उपराष्ट्रपति का चुनाव: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार यानी 9 सितंबर को मतदान होना है. इस बार के चुनाव में एनडीए की तरफ से इस बार सीपी राधाकृष्ण जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से बी. सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं. इस चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी.सुदर्शन रेड्डी की एक फोटो अब जमकर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में वो राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े दिख रहे हैं. उनकी इस तस्वीर को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) हमलावर दिख रही है.

