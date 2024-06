ETV Bharat / state

पूर्व सरकार में खोले नए कॉलेजों की समीक्षा कर बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे: उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा - Review of new colleges in Rajasthan

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 16 hours ago | Updated : 12 hours ago

उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ( ETV Bharat Alwar )

उप मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार में खोले कॉलेजों पर कही ये बात (ETV Bharat Alwar) अलवर. उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि पिछली सरकार के दौरान खोले गए नए कॉलेजों की समीक्षा कर विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी. राज्य सरकार की ओर से अभी नए खोले गए कॉलेजों की समीक्षा की जा रही है. उन्होंने यह बात जिले के हल्दीना में राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में कही. उप मुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आनन-फानन में नए कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी. लेकिन शिक्षक एवं अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं कराए. सरकार अब आनन-फानन में खोले गए कॉलेजों की समीक्षा कर देखेगी की उनकी वहां कितनी उपयोगिता है. नए घोषित कॉलेजों में कितने छात्र आ रहे हैं, कितने शिक्षक हैं और शिक्षण के अन्य संसाधन है या नहीं. समीक्षा के दौरान कॉलेज की उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा. उनके लिए शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की जाएगी. पढ़ें: नए जिलों और कॉलेजों के रिव्यू के फैसले पर भड़के गहलोत, कहा- मोदी की गारंटी की हवा निकाल रही भाजपा सरकार - Gehlot on govt Decision उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा संबल योजना में विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रही है. आगामी 5-10 दिनों में सभी नए कॉलेजों की समीक्षा का कार्य पूरा कर लिया जाएगा. आगामी सेशन में बेहतर शिक्षा की सभी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी. उप मुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि सरकार राज्य में नई शिक्षा लागू करने के लिए कार्य कर रही है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान खोले गए नए महाविद्यालयों की समीक्षा करने की बात कही थी. इसको लेकर कांग्रेस की ओर से भी वर्तमान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर बयानबाजी की गई थी.

