कुल्लू दशहरा को लेकर डिप्टी सीएम ने की वर्चुअली बैठक, तैयारियों को लेकर हुई चर्चा

डिप्टी सीएम ने उत्सव समिति को आश्वस्त किया कि आयोजन को लेकर सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के लिये वचनबद्ध है. उन्होंने उत्सव के दौरान लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि किसी भी पर्यटक या स्थानीय व्यक्ति को कठिनाई का सामना न करना पड़े. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिये उत्सव स्थल और प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखने के आदेश दिए.

डिप्टी सीएम ने समस्त प्रदेशवासियों और कुल्लू की जनता को दशहरा उत्सव की शुभकामनाएं दी. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, "कुल्लू दशहरा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह धर्म, संस्कृति, समाज और इतिहास का अनोखा संगम है, जो हिमाचल की पहचान को विश्व स्तर पर स्थापित करता है. यह उत्सव देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान है और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं. हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए आयोजन समिति द्वारा उत्सव के खर्चों में कटौती और सभी संध्याओं में प्रदेश के कलाकारों तथा प्रदेश के सांस्कृतिक दलों को ही आमंत्रित किया जाना सराहनीय पहल है".

कुल्लू: 2 से 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग रीमा कश्यप वर्चुअल माध्यम से जुड़े. बैठक में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर और उपायुक्त तोरुल एस. रवीश सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के बाद सड़कों के खराब होने के कारण कुल्लू और मनाली के लिए बंद वॉल्वो बस सेवा को अब सड़कें ठीक होने के बाद पुनः बहाल करने आदेश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं. इसके साथ ही उत्सव के दौरान लोगों की सुविधा के लिए दशहरा स्पेशल बसें भी चलाने के आदेश जारी किए गए हैं. कुल्लू शहर की जलापूर्ति पूरी तरह से बहाल कर दी गई है. उत्सव के दौरान मेला मैदान में जरूरत के अनुरूप पेयजल नल लगवाने के भी आदेश दिए गए हैं. उत्सव के दौरान सफाई व्यवस्था, पार्किंग का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए. उत्सव स्थल और शहर में बिजली आपूर्ति बिना रुकावट सुनिश्चित करने को कहा गया है.

विधायक एवं उत्सव समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा, "इस बार उत्सव में खर्चों में कटौती का प्रयास किया गया. ताकि आपदा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दिया जा सके. उत्सव के दौरान जेबकतरों और अनावश्यक रूप में एकत्रित होने वाले भिखारियों पर भी नजर रखने के लिए कहा गया है".

इस अवसर पर उपायुक्त तोरुल एस. रवीश ने उपमुख्यमंत्री को पिछले वर्ष दशहरा उत्सव में आय और व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया. इस वर्ष आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं.

