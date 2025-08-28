ETV Bharat / state

सांसद कंगना रनौत को डिप्टी सीएम की नसीहत, 'बिना तथ्यों के जांच किए अफवाह न फैलाएं' - MUKESH AGNIHOTRI ON KANGANA RANAUT

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सांसद कंगना रनौत को बिना तथ्यों के बिना जांच किए अफवाह न फैलाने की नसीहत दी है.

सांसद कंगना रनौत को डिप्टी सीएम की नसीहत
सांसद कंगना रनौत को डिप्टी सीएम की नसीहत (ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 7:11 PM IST

शिमला: मंडी लोकसभा से बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर डिप्टी सीएम मुकेश ने निशाना साधा है और झूठी अफवाह न फैलाने की नसीहत दी है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में आपदा आई है और इस आपदा में काफी नुकसान हुआ है. ऐसे में पैनिक क्रेट नहीं किया जाना चाहिए.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, "जिस तरह से आज सांसद कंगना रनौत द्वारा सोशल मीडिया एक पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मंडी के पास लैंडस्लाइड हुआ है और उसमें गाड़ियां दब गई है. जबकि प्रशासन और पुलिस द्वारा उस ट्रैक को क्लियर किया. जबकि वहां पर कोई भी वाहन नहीं दबा था. दूर बैठकर पोस्ट कर अफवाह फैलाने का काम नहीं किया जाना चाहिए".

डिप्टी सीएम ने कहा मौके पर सरकार काम कर रही है. अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं. त्रासदी के दौरान असलियत जानकर ही बात की जानी चाहिए. हिमाचल सरकार आपदा पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और जहां पर भी नुकसान हो रहा है, वहां पर राहत बचाव कार्य किया जा रहे हैं.

सांसद कंगना रनौत का पोस्ट
सांसद कंगना रनौत का पोस्ट (Social Media Post)

बता दें मंडी की सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, "मंडी बनाला के पास हुए भीषण हादसे का समाचार अत्यंत दु:खद है. पहाड़ धंसने से कई लोग व वाहनों के मलबे में दबे होने की आशंका है. मैं प्रभावित परिवारों के साथ हूं और प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं. राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है. ईश्वर सभी को सुरक्षित रखें और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती हूं".

ये भी पढ़ें: कुल्लू में बारिश का कहर, पलक झपकते ही घर के साथ-साथ जमीन भी बहा ले गई ब्यास नदी, अब कैसे बनेगा सपनों का आशियाना?

