राहुल गांधी-अखिलेश यादव पर भड़के यूपी के दोनों डिप्टी सीएम; जानें किसने क्या-क्या कहा?

राहुल गांधी-अखिलेश यादव पर भड़के यूपी के दोनों डिप्टी सीएम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : September 21, 2025 at 8:24 AM IST | Updated : September 21, 2025 at 9:13 AM IST

आगरा/बरेली: प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोला. आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी की परिवारवादी तिकड़ी फ्रस्टेशन में है. वहीं बरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव भी राहुल गांधी जैसे ही हैं. यह लोग बिहार में भी हार रहे हैं, इसलिए अनाप-शनाप आरोप लगा रहे हैं. पहले जानें केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा: आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा का भविष्य अंधकार में है और यह पार्टी डूबता जहाज है. 2047 तक यूपी में सपा और देश में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी. ऐसा ही हाल बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का भी होने वाला है. अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी की परिवारवादी तिकड़ी है. यह सभी फ्रस्टेशन का शिकार हैं. तनाव और अवसाद में हैं. केशव मौर्य ने कहा कि सही कहें तो आगरा में इनके इलाज की व्यवस्था है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि उनको इलाज के लिए यहां आना पड़े. मैं यही अपेक्षा करुंगा कि वे स्वस्थ्य रहें, लेकिन सत्ता में आने का ख्वाब न देखें. यह उनके लिए मुंगेरीलाल का सपना बन गया है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य. (Video Credit: ETV Bharat) सत्ता के लिए कर रहे विरोध: डिप्टी सीएम ने कहा कि इनका विरोध सत्ता के लिए है. पानी से बाहर निकली हुई मछली की तरह से तड़पने वाले लोग सत्ता के लिए व्याकुल हैं. एसआईआर का विरोध कर रहे हैं. मैं उनसे कहना चाहता हूं, कि जिन मतदाताओं का दो जगह नाम हैं. वह होना चाहिए क्या? जो मतदाता स्वर्गवासी हो गए हैं. उनका नाम सूची में होना चाहिए क्या? जिन घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची में है. उनका नाम होना चाहिए क्या? सही काम करने का विरोध करना राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की तिकड़ी का फैशन बन गया है. यह देश को पसंद नहीं है. यह लोग संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के साथ ही सेना पर सवाल उठाते हैं. अदालत कोई फैसला देती है, तो अदालत पर सवाल उठाते हैं. भ्रष्टाचारी ऐसे ही तड़पेंगे: केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी एक लाख करोड़ भेजते हैं, तो वह पूरा एक लाख करोड़ जनता तक पहुंचता है. अब तक जो एक लाख करोड़ भेजने पर 85 हजार करोड़ खा जाते थे, उन बेइमानों के पेट में तो दर्द होगा ही. पीएम मोदी कहते हैं कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा. जिसने खाया है, उनकी जांच करवाएंगे. देश में अब भ्रष्टाचारी तड़पेंगे. आगरा में लगातार भाजपा का कमल खिल रहा है. 2027 में भी कमल खिलेगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि आलू की खेती का क्षेत्र आगरा है. उन्होंने डीएपी और यूरिया वितरण व्यवस्था पर नाराजगी जताई और कहा कि खाद के लिए किसान परेशान न होने पाएं.

बाढ़ पीड़ितों के मदद की समीक्षा: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में यमुना और चंबल नदी की बाढ़ और प्रभावित लोगों की मदद की समीक्षा की. चंबल नदी से प्रभावित किसानों को 94 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से की गई है. सर्वे करके क्षतिपूर्ति और मुआवजे का वितरण किया जाएगा. नदियों के कटान का समाधान भी निकाला जाएगा. अब जानें ब्रजेश पाठक ने क्या कहा: बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव सच्चाई का ज्ञान होने के बावजूद रेगिस्तान के शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके बालू से सच्चाई छिपाने का असफल प्रयास करते हैं. अखिलेश यादव और राहुल गांधी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. इनको बिहार में हारने का डर लग रहा है, इसलिए तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. बिहार ही नहीं पूरे देश से कांग्रेस साफ होने जा रही है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बेटी को कोई बुरी नजर से देखेगा तो पुलिस उसके साथ ऐसा ही करेगी. ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के क्या हालात थे, यह उत्तर प्रदेश की जनता जानती है. समाजवादी पार्टी ने प्रदेश को जंगलराज में बदल दिया था. गुंडे, बदमाश, माफिया जनता को प्रताड़ित करते थे. बहू-बेटियों की इज्जत खतरे में थी. कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी. सपा का जो पूरा तंत्र है, वह बैड एलिमेंट के प्रमोशन पर आधारित है. यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह सरकार चलाते हैं. जब सत्ता में होते हैं, तो सत्ता के नशे में चूर होकर सैफई में मुंबई के कलाकारों को बुलाकर सरकारी पैसे से डांस देखने का काम करते हैं. इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक. (Video Credit: ETV Bharat) यूपी की बेटी पर कोई आंख उठाएगा तो अंजाम यही होगा: डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि बरेली की बेटी ने सिनेमा जगत में बरेली सहित पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है. उसको कोई धमकी देगा, प्रदेश की बेटी को जो भी बुरी नजर से देखेगा, उसके खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई होगी. पुलिस पर अपराधी गोली चलाएंगे तो उसी भाषा में हमारी पुलिस जवाब देगी. बरेली में नमो मैराथन का आयोजन: बरेली में सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत नमो मैराथन कार्यक्रम का आयोजन डोरी लाल स्टेडियम में किया गया, जिसमें मुख्य डिप्टी सीएम बृजेश पाठक पहुंचे. साथ ही भाजपा के कई विधायक और सांसद मौजूद रहे. इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव जब जब सूबे में सत्ता में रहे हैं, अपराधी ,गुंडे, बदमाश सभी उनकी पार्टी का हिस्सा रहे. यह भी पढ़ें: सियासत में महिलाओं का बढ़ता कद; 58 प्रतिशत ने अपने बलबूते बनाया मुकाम, जानिए सपा-भाजपा में कितना परिवारवाद?

