ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- राहुल गांधी संविधान विरोधी, देश विरोधी ताकतों की मंशा पूरी कर रहे

जनता की हर समस्या का समाधान होगा: इस बैठक में प्रदेश और जिले के पदाधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए. डिप्टी सीएम की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने स्थानीय समस्याएं और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. डिप्टी ने जनता की हर समस्या का समाधान करने की बात कही.

बीजेपी कार्यकर्ताओं से जानी समस्याएं: बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिले के विकास कार्यों को लेकर बात की. उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों, नौजवानों, किसानों और महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही है.

बस्ती : यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को बस्ती पहुंचे. उनसे मिलने के लिए बीजेपी दफ्तर पर सुबह से ही कार्यकर्ता पहुंचने लगे थे. बीजेपी ऑफिस पर झंडे, होर्डिंग और बैनर लगाए गये थे.

राहुल गांधी को अपमान करने की आदत: उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की दूर दूर तक संभावना नहीं है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार की जनता, बीजेपी नेताओं, प्रधानमंत्री और उनकी मां का लगातार अपमान कर रहे हैं. इस अपमान की सजा उनको इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता देने जा रही है.

बिहार में नीतीश के नेतृत्व में बनेगी सरकार: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी संविधान को नहीं मानते हैं. वे संविधान विरोधी हैं. देश विरोधी ताकतों की अपेक्षा पर वे खरे उतरते हैं. राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव में भरी गई गुब्बारे की हवा हरियाणा में निकाली जा चुकी है. अब बिहार में भी उनके सपने चकनाचूर होने वाले हैं. बिहार में इस बार भी नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है.

अफसरों की सैलरी काटने का आदेश: बस्ती में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विकास कार्यों की समीक्षा की. इस बैठक में कुछ अधिकारी अनुपस्थित रहे. डिप्टी सीएम ने उनका एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया. उनके मुताबिक, थानों का कामकाज और विकास कार्यों की प्रगति निराशाजनक रही.

विकास की योजनाएं करप्शन का शिकार हुईं: डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया और कहा कि विकास की योजनाएं धरातल पर भ्रष्टाचार की शिकार हो गई हैं. चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता कुछ कहता है, तो यह समझिए कि उप मुख्यमंत्री ने कहा है.

यह भी पढ़ें- वोट चारी पर सपा के 'सरदार' बोले- भारत में भी होगा नेपाल जैसा प्रदर्शन, यूपी में बेबी रानी मौर्य का हुआ अपमान

