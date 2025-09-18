ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सपा विधायक को मीटिंग से जबरिया किया बाहर, आनंद यादव बोले-बुलाकर किया गया दुर्व्यवहार

विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि डिप्टी सीएम पर जिले में दंगा कराने या समीक्षा के नाम पर कोई नई साजिश रचने आए हैं. इसलिए ही उन्हें सभागार से बाहर किया है. डिप्टी सीएम की मंशा ठीक नहीं लगती है, उन पर पहले भी 80 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. उन्होंने खुद अपने मुकदमे वापस लिए हैं. विधायक ने कहा कि उनके साथ गलत हुआ है, वह इस प्रकरण को अखिलेश यादव सामने रखेंगे. जरूरत पड़ी तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे.

शायद दंगा की साजिश रचने आए थे केशव मौर्यः विधायक ने कहा कि जब वह अपनी बातों को रखने के लिए खड़े हुए तो डीएम और सीडीओ को उनके पास भेजकर सभागार से बाहर ले जाने को कहा गया. सपा विधायक ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम के कहने पर जबरदस्ती उन्हें मीटिंग से बाहर कर दिया. जनप्रतिनिधि होने के नाते यह रवैया आहत करने वाला है. उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराने के लिए बैठक में पहुंचे थे.

बहराइच: जिले में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच एक अलग राजनीति देखने को मिली है. समाजवादी पार्टी के विधायक ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर मीटिंग से बाहर करने का आरोप लगाया है. कैसरगंज से विधायक आनंद यादव ने कहा कि प्रशासन की ओर से उन्हें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की समीक्षा बैठक में शामिल होने निमंत्रण पत्र भेजा गया था. डीएम कार्यालय से उन्हें समय से उपस्थित होने का आग्रह किया गया था. जिस पर वह तय समय पर क्षेत्र में एक पखवाड़े से भेड़िए का आतंक समेत कई ज्वलंत समस्याओं को रखने के लिए कलक्ट्रेट पहुंचकर सभागार में बैठे थे. जैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सभागार में पहुंचे तो उन्होंने मुझसे सभागार के बाहर डीएम के चैंबर में चले जाने को कहा. केशव मौर्य ने कहा कि गोपनीय बैठक होनी है, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी.

विधाय को भेजा गया पत्र. (SP MLA Anand Yadav)

राहुल गांधी के परिवार को जनता ने नकाराः वहीं, गुरुवार को जनपद के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यालय पहुंच कर पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा कि जो जैसा होता है वो वैसा ही दूसरों को समझता है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हो या उनके परिवार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे. लेकिन उनके अधिकारों को जनता ने नाकार दिया. राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने संसद में कहा था कि हम किसी भी कार्य के लिए दिल्ली से अगर 1 भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है. जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्रम मोदी चाहे ₹1 भेजें या एक लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में पूरा पैसा पहुंचता है. यह लोग 1 लाख करोड़ रुपए गरीबों के नाम से निकलते थे और 85000 करोड़ रुपए खुद निगल जाते थे. आज उनका निगलना बंद हो गया है, तो निश्चित तौर से वह बौखलायेंगे.

राहुल, अखिलेश और तेजस्वी तड़प रहेः डिप्टी सीएम ने कहा कि पानी के बगैर जैसे मछली तड़पती है वैसे ही राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव तड़प रहे हैं. यह तड़पन 2047 तक कायम रहेगी, क्योंकि जनता मोदी जी को चाहती है. गोरखपुर में हुई घटना को लेकर अखिलेश यादव द्वारा किए गए ट्वीट पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडो की पार्टी है. जो भी गुंडागर्दी करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है.

अखिलेश यादव बना देंगे ट्विटर मंत्रीः केश मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि घर में बैठे-बैठे ट्वीट कर सरकार को बदनाम कर लेंगे. बदनाम खुद समाजवादी पार्टी है. समाजवादी पार्टी के गुंडे व कार्यकर्ताओं पर जब कार्रवाई होती है तो वह बौखला जाते हैं. डिप्टी सीएम ने कहा कि हम 2027 में 2017 को दोहराएंगे. समाजवादी पार्टी का भविष्य में सत्ता में आने का कोई रास्ता नहीं है. राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के सवाल पर केशव मौर्य ने कहा कि संवैधानिक संस्थानों पर हमला करना खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाला काम है. खोदते पहाड़ हैं और निकलती चुहिया है. उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान के साथ है. उन्होंने कहा कि जो लोग चोर होते हैं उन्हें चोर ही दिखाई देता है. ओमप्रकाश राजभर के बयान मामले में अखिलेश यादव द्वारा ट्वीट के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव भाजपा में शामिल हो जाए उन्हें ट्विटर मंत्री बना दिया जाएगा.

