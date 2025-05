ETV Bharat / state

राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता... डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा- अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे - KESHAV MAURYA ON RAHUL GANDHI

वाराणसी के सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : May 24, 2025 at 3:33 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 3:52 PM IST

वाराणसी : तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा. कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भारत की सेनाओं के शौर्यपूर्ण प्रदर्शन, पाकिस्तान पर अपना परचम लहराने, पाकिस्तान को चारों तरफ से तबाह करने, आतंकवादी संगठनों को नष्ट करने से कांग्रेस सबसे ज्यादा परेशान है. कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर नकारात्मक राजनीति की है. पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष जो बोलता है, वही राहुल गांधी, मलिकार्जुन खडगे सहित कई कांग्रेस के नेता बोलते हैं. पाकिस्तान का प्रवक्ता जितना नहीं बोलता, उससे ज्यादा राहुल गांधी बोलते हैं. डिप्टी सीएम ने उदित राज पर भी तंज किया. (Photo Credit; ETV Bharat) समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी : सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि शीशे के घरों में जो रहते हैं, उनको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है. कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार ने गुंडों, माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है, आगे भी होगा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को 2022 की तरह 2027 को लेकर मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखाई दे रहे हैं. जब आंख खुलेगी तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी दिखाई देगी. उदितराज पर किया तंज : उदितराज के बयान पर कहा कि उनके किसी सवाल का जवाब देना, जवाब का अपमान है. कुछ लोग टीवी चैनलों पर अनाप सनाप जवाब देने के लिए बने हुए हैं. डिप्टी सीएम ने कहा कि इस समय देश के जवानों ने 140 करोड़ देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है. समृद्ध दृष्टि से भारत दुनिया में उभरा है. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, स्ट्राइक एवं ऑपरेशन सिंदूर तीनों ने तिरंगा का मान बढ़ा है. केशव प्रसाद मौर्य को गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया. यह भी पढ़ें: डिप्टी सीएम केशव मौर्य की डिग्री के मामले में फैसला सुरक्षित, फर्जी डिग्री के आधार पर पेट्रोल पंप लेने का आरोप

Last Updated : May 24, 2025 at 3:52 PM IST