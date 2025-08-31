ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने तनोट माता के किए दर्शन, जवानों से कहा-देश आपकी वीरता और समर्पण पर करता है गर्व

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने तनोट माता मंदिर में दर्शन कर देश की सुख-समृद्धि और सुरक्षा की कामना की.

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी (ETV Bharat Jaisalmer)
जैसलमेर: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी रविवार को तनोट माता मंदिर पहुंचीं. उन्होंने तनोट माता मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और देश की सुरक्षा की कामना की. इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम भी सुना. तनोट माता मंदिर की विशेषता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह मंदिर देश की आस्था और वीरता का प्रतीक है. उपमुख्यमंत्री ने भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि पूरा देश उनकी वीरता और समर्पण पर गर्व करता है.

शौर्य गाथाओं को किया नमन: तनोट दौरे के बाद उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी जैसलमेर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भारतीय सेना के वॉर म्यूजियम पहुंचीं. उन्होंने यहां 1971 के भारत-पाक युद्ध की लोंगेवाला लड़ाई से जुड़ी तस्वीरें, दस्तावेज और युद्ध सामग्री का अवलोकन किया. दीया कुमारी ने महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर भवानी सिंह के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों के योगदान को प्रेरणा का स्रोत बताया. म्यूजियम के दोनों प्रमुख सेक्शन- लोंगेवाला हॉल और इंडियन आर्मी हॉल का निरीक्षण कर उन्होंने सेना के पराक्रम और परंपराओं की सराहना की.

उन्होंने अधिकारियों से संवाद करते हुए म्यूजियम को और समृद्ध बनाने एवं पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने का सुझाव दिया. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जैसलमेर वॉर म्यूजियम केवल एक इमारत नहीं, बल्कि भारतीय सेना के साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का जीवंत प्रतीक है.

