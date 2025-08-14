कुचामनसिटी: वीरवर दुर्गादास राठौड़ स्वामिभक्ति और देशभक्ति का ऐसा उदाहरण है, जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं. वे स्वतंत्रता और अदम्य साहस का वह प्रतीक हैं, जिनसे आज की युवा पीढ़ी को सीख लेने की जरूरत है. यह कहना था राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का. वे गुरुवार को डीडवाना में वीरवर दुर्गादास राठौड़ जयंती कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रही थीं.

उन्होंने कहा कि दुर्गादास राठौड़ ने अपने पूरे जीवनकाल में वफादारी और देशप्रेम की वह मिसाल कायम की है, जो सदियों बाद भी आज तक प्रासंगिक है. हमें वीरवर दुर्गादास के जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है. जिस तरह से उन्होंने धर्म की रक्षार्थ और स्वामिभक्ति का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, उसी प्रकार हमें आज जो बाधाएं हैं, उनको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए.

उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए देशहित और सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम किया. उसी का परिणाम है कि सैकड़ों आक्रमणों के बावजूद सनातन धर्म आज भी जीवित है. उन्होंने कहा कि आज हमें देश की एकता व अखंडता के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है, ताकि देशविरोधी ताकतों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके.

भारत न कभी झुका है न झुकेगा: उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज देश के सामने अनेक संकट खड़े हैं. वहीं, अपने आप को दुनिया का चौधरी समझने वाले बड़े-बड़े देश भारत को धमकाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज का भारत बेहद मजबूत और आत्मनिर्भर है. प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, 'किसी भी देश की धमकी न तो सुनी जाएगी, न ही किसी की चाल कामयाब हो सकती है. भारत न तो कभी झुका है, न ही कभी झुकेगा.'

प्रतिभाओं का किया सम्मान: इस मौके पर समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया. इस अवसर पर गाड़ौदा धाम के स्वामी महावीर जति महाराज, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, अजमेर के संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ सहित राजपूत समाज के अनेक लोग मौजूद रहे.