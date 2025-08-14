ETV Bharat / state

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का डीडवाना दौरा: बोलीं- संकट के बावजूद पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा देश - DEPUTY CM DIYA KUMARI

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने डीडवाना में वीरवर दुर्गादास राठौड़ जयंती कार्यक्रम में भाग लिया और प्रतिभाओं का सम्मान किया.

DEPUTY CM DIYA KUMARI
कार्यक्रम में मौजूद उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी (ETV Bharat Kuchamancity)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read

कुचामनसिटी: वीरवर दुर्गादास राठौड़ स्वामिभक्ति और देशभक्ति का ऐसा उदाहरण है, जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं. वे स्वतंत्रता और अदम्य साहस का वह प्रतीक हैं, जिनसे आज की युवा पीढ़ी को सीख लेने की जरूरत है. यह कहना था राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का. वे गुरुवार को डीडवाना में वीरवर दुर्गादास राठौड़ जयंती कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रही थीं.

उन्होंने कहा कि दुर्गादास राठौड़ ने अपने पूरे जीवनकाल में वफादारी और देशप्रेम की वह मिसाल कायम की है, जो सदियों बाद भी आज तक प्रासंगिक है. हमें वीरवर दुर्गादास के जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है. जिस तरह से उन्होंने धर्म की रक्षार्थ और स्वामिभक्ति का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, उसी प्रकार हमें आज जो बाधाएं हैं, उनको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए.

पढ़ें: दीया कुमारी ने किया सड़क का औचक निरीक्षण, कहा-अन्य जनप्रतिनिधियों को भी करना चाहिए सरप्राइज इंस्पेक्शन

उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए देशहित और सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम किया. उसी का परिणाम है कि सैकड़ों आक्रमणों के बावजूद सनातन धर्म आज भी जीवित है. उन्होंने कहा कि आज हमें देश की एकता व अखंडता के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है, ताकि देशविरोधी ताकतों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके.

भारत न कभी झुका है न झुकेगा: उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज देश के सामने अनेक संकट खड़े हैं. वहीं, अपने आप को दुनिया का चौधरी समझने वाले बड़े-बड़े देश भारत को धमकाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज का भारत बेहद मजबूत और आत्मनिर्भर है. प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, 'किसी भी देश की धमकी न तो सुनी जाएगी, न ही किसी की चाल कामयाब हो सकती है. भारत न तो कभी झुका है, न ही कभी झुकेगा.'

प्रतिभाओं का किया सम्मान: इस मौके पर समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया. इस अवसर पर गाड़ौदा धाम के स्वामी महावीर जति महाराज, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, अजमेर के संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ सहित राजपूत समाज के अनेक लोग मौजूद रहे.

कुचामनसिटी: वीरवर दुर्गादास राठौड़ स्वामिभक्ति और देशभक्ति का ऐसा उदाहरण है, जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं. वे स्वतंत्रता और अदम्य साहस का वह प्रतीक हैं, जिनसे आज की युवा पीढ़ी को सीख लेने की जरूरत है. यह कहना था राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का. वे गुरुवार को डीडवाना में वीरवर दुर्गादास राठौड़ जयंती कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रही थीं.

उन्होंने कहा कि दुर्गादास राठौड़ ने अपने पूरे जीवनकाल में वफादारी और देशप्रेम की वह मिसाल कायम की है, जो सदियों बाद भी आज तक प्रासंगिक है. हमें वीरवर दुर्गादास के जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है. जिस तरह से उन्होंने धर्म की रक्षार्थ और स्वामिभक्ति का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, उसी प्रकार हमें आज जो बाधाएं हैं, उनको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए.

पढ़ें: दीया कुमारी ने किया सड़क का औचक निरीक्षण, कहा-अन्य जनप्रतिनिधियों को भी करना चाहिए सरप्राइज इंस्पेक्शन

उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए देशहित और सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम किया. उसी का परिणाम है कि सैकड़ों आक्रमणों के बावजूद सनातन धर्म आज भी जीवित है. उन्होंने कहा कि आज हमें देश की एकता व अखंडता के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है, ताकि देशविरोधी ताकतों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके.

भारत न कभी झुका है न झुकेगा: उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज देश के सामने अनेक संकट खड़े हैं. वहीं, अपने आप को दुनिया का चौधरी समझने वाले बड़े-बड़े देश भारत को धमकाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज का भारत बेहद मजबूत और आत्मनिर्भर है. प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, 'किसी भी देश की धमकी न तो सुनी जाएगी, न ही किसी की चाल कामयाब हो सकती है. भारत न तो कभी झुका है, न ही कभी झुकेगा.'

प्रतिभाओं का किया सम्मान: इस मौके पर समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया. इस अवसर पर गाड़ौदा धाम के स्वामी महावीर जति महाराज, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, अजमेर के संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ सहित राजपूत समाज के अनेक लोग मौजूद रहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGADAS RATHORE JAYANTIPROGRAM IN DIDWANAVEERVAR DURGADAS RATHOREDEPUTY CM DIYA KUMARI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

26 साल बाद खोया हुआ भाई परिवार से मिला, कारगिल युद्ध के दौरान घर छोड़ गया था राकेश

खाद्य और ईंधन कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति दर दो साल के न्यूनतम स्तर पर

79वां स्वतंत्रता दिवस : किसी भी घटना को रोकने लिए RPF ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की

ट्रंप ने बनाया अंतरिक्ष नियमों को आसान, क्या इससे खुश होंगे एलन मस्क

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.