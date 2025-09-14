ETV Bharat / state

'स्पीकर पद की गरिमा होती है, लेकिन डोटासरा ने उनकी मर्यादा नहीं की' : दीया कुमारी

राजस्थान विद्यापीठ प्रज्ञा प्रवाह कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ( ETV Bharat Udaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 14, 2025 at 3:44 PM IST 2 Min Read