राहुल गांधी पूरी तरह दिग्भ्रमित, सत्ता की भूख उन्हें सोने नही दे रही, जानिए डिप्टी सीएम ने ऐसा क्यों कहा?

बाराबंकी जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने नेता प्रतिपक्ष पर साधा निशाना

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राहुल गांधी. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 5:39 PM IST

बाराबंकी/वाराणसी चुनाव आयोग पर लगाये गए कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह दिग्भ्रमित और डिरेल्ड हैं. सत्ता की भूख उन्हें सोने नही दे रही है. यह बातें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गुरुवार को बाराबंकी जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कही. वहीं, पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा.


जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण करने बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में मिली अव्यवस्थाओं पर सीएमएस को जमकर फटकार लगाई.उन्होंने ट्रामा सेंटर के वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों व उनके तीमारदारों से अस्पताल द्वारा दी जा रही सुविधाओं की बाबत जानकारी ली. इसके बाद डिप्टी सीएम मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अनर्गल बयानबाजी से सुर्खियों में रहना चाहते हैं. संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना राहुल गांधी और कांग्रेस का पुराना शगल रहा है. जब वह चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम और निर्वाचन आयोग की तारीफ करते हैं.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक. (Video Credit; ETV Bharat)

ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का लंबा शासन काल रहा है. उस दौर में मतदाताओं को वोट डालने से रोका जाता रहा है, लगातार बूथ कैप्चरिंग होती थी. ये बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस पार्टी के रिजीम में होती थी. ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में कानून का राज स्थापित किया है. आज पूरे देश में कोई भी फर्जी मतदाता वोट नहीं डाल सकता है. यह सब निर्वाचन आयोग के बेहतर मानिटरिंग की वजह से संभव हो पाया है.

बाराबंकी जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों से बातचीत करते डिप्टी सीएम.
बाराबंकी जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों से बातचीत करते डिप्टी सीएम. (Etv Bharat)

गौरतलब हो कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कर्नाटक के अलन्द निर्वाचन क्षेत्र में हजारों वोट हटाने का आरोप लगाया है और महाराष्ट्र में निर्वाचन आयोग पर वोट जोड़ने का आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर वोट चोरी में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाया है.

भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला.
भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला. (ETV Bharat)

राहुल गांधी कान पड़कर माफी मांगेः BJP प्रवक्ता प्रेम शुक्ला
वहीं, वाराणसी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने मीडिया से बातचीत में जीएसटी के बारे में बताने के साथ साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सरकार में जिस वस्तु पर 40% टैक्स हुआ करता था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5% टैक्स हो गया है.उस 35% बड़े हुए टैक्स के लिए राहुल गांधी कान पड़कर माफी मांगे. उन्होंने कहा कि इस नई जीएसटी से आम जनता को फायदा होगा.
इस दौरान उन्होंने राहुल सुप्रीम झूठे हैं. वोट चोरी को लेकर के उन्होंने कई झूठ बोले और आज भी उनका एक झूठ को इलेक्शन कमीशन ने बेनकाब कर दिया. राहुल गांधी का परमाणु बम सुतली बम साबित हो गया और हाइड्रोजन बम फुलझड़ी की तरह फुसफुस हो गया. बिहार चुनाव में सीटों को लेकर के एनडीए गठबंधन में हो रहे उथल पुथल को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सब कुछ ठीक है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी.

पटना हाईकोट ने सिखाया सबकः वहीं पीएम मोदी के मां को गाली दिए जाने पर उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट ने विपक्ष को सबक सबक सिखाया है. वर्तमान में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की बजाय नेता देश विरोधी के रूप में काम कर रहे हैं. वह हर दिन एक नया झूठ बोल रहे हैं.

