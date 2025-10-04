टेंडर में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप, डिप्टी सीएम ने कन्नौज सीएमओ की जांच का आदेश दिया
रामपुर की मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. दीपा सिंह पर बागपत में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी पद पर होने दौरान पीसीपीएनडीटी एक्ट का दुरूपयोग करने के आरोप है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 8:21 PM IST
लखनऊ: टेंडर में गड़बड़ी, वित्तीय अनियमित्ता और भ्रष्टाचार के आरोप में कन्नौज के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. स्वदेश गुप्ता पर शिकंजा कस गया है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिकायतों के आधार पर जांच कराने का फैसला किया है.
प्रमुख सचिव को कार्रवाई का आदेश: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को डॉ. स्वदेश गुप्ता के खिलाफ शिकायतों की जांच कराने व आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर द्वारा जनपद-बागपत में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी पद पर रहने के दौरान पी०सी०पी०एन०डी०टी० एक्ट का दुरूपयोग किये जाने व अल्ट्रासाउण्ड सेन्टरों में अनियमितता को बढ़ावा दिये जाने विषयक आरोपों की जाँच कराये जाने तथा आरोप-पत्र देकर उनके विरूद्ध विभागीय…— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) October 4, 2025
रामपुर की मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. दीपा सिंह पर बागपत में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी पद पर रहने के दौरान पीसीपीएनडीटी एक्ट का दुरूपयोग करने के आरोप हैं. आरोप है कि अल्ट्रासाउण्ड सेन्टरों में अनियमित्ता को बढ़ावा दिया. इस संबंध में डिप्टी सीएम ने प्रमुख सचिव को आरोपों की जांच कराने और आरोप-पत्र देकर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
चिकित्सा अधीक्षक का स्थानान्तरण सी०एच०सी०-जगदीशपुर, अमेठी से सी०एच०सी०-मुसाफिरखाना पर होने के बाद नवीन तैनातीस्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने, उच्चादेश की अवहेलना किये जाने हेतु अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश मेरे द्वारा दिये गये हैं।@BJP4India @BJP4UP— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) October 4, 2025
अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश: अमेठी, जगदीशपुर सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रदीप तिवारी का स्थानान्तरण मुसाफिरखाना सीएचसी पर किया गया था. इसके बावजूद डॉ. प्रदीप ने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया हे. उच्चादेश की अवहेलना की है. डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. प्रदीप के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्रकूट के प्रायः मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, उच्चादेशों का अनुपालन न करने तथा शासकीय व पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्रकूट से स्पष्टीकरण माँगा गया है।@BJP4India @BJP4UP— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) October 4, 2025
चित्रकूट के मुख्य चिकित्साधिकारी से स्पष्टीकरण तबल किया गया है. आरोप है कि मख्य चिकित्साधिकारी अक्सर मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं. उच्चादेशों का अनुपालन नहीं करते हें. शासकीय व पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरत रहे हैं. इसलिए इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
जिला संयुक्त चिकित्सालय, श्रावस्ती में तैनात चिकित्साधिकारी (वरिष्ठ परामर्शदाता) द्वारा जिला चिकित्सालय, महोबा में तैनाती से लगातार एन०पी०ए० लेते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस करने, मेडिकल स्टोर संचालकों से साँठगाँठ करनें के आरोपों की जाँचोपरान्त उक्त आरोप सही पाये जाने पर उपरोक्त…— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) October 4, 2025
प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोप, सैलरी इंक्रीमेंट रोका: श्रावस्ती जिला संयुक्त चिकित्सालय में तैनात डॉ. डीके गुप्ता पर महोबा जिला चिकित्सालय में तैनाती से लगातार एनपीए लेते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस करने के आरोप लगे हैं. साथ ही मेडिकल स्टोर संचालकों से साठगांठ करने के आरोप भी थे. शिकायतों की जांच कराई गई.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कन्नौज द्वारा टेण्डर, खरीद इत्यादि में लगातार वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किये जाने की लगातार प्राप्त शिकायतों की जाँच कराये जाने व आरोप-पत्र देकर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं।@BJP4India @BJP4UP— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) October 4, 2025
आरोप सही पाए गए. डिप्टी सीएम ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं कि डॉ. डीके गुप्ता की 3 वेतन वृद्धियां स्थायी रूप से रोकी जाएं. साथ ही परिनिन्दा का दण्ड दिया जाए. जिला महोबा में तैनाती अवधि लगभग 10 वर्षों से लिए गये निजी प्रैक्टिस पे की वसूली ब्याज सहित की जाए.
यह भी पढ़ें- बनारस में पति को उतारा मौत के घाट; पहले सिल बट्टे से किया अधमरा फिर चाकू से गला रेता, जानें वजह