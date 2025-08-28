ETV Bharat / state

यूपी में 10 लापरवाह डॉक्टरों पर गिरी गाज; डिप्टी सीएम ने बर्खास्त करने का आदेश दिया - DOCTORS TERMINATED IN UP

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गैर हाजिर 10 डॉक्टरों को बर्खास्त करने के आदेश दिये. उन्होंने कहा, 22 अस्पताल अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होंगे.

Photo Credit: UP Govt Media Cell
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Photo Credit: UP Govt Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 7:04 PM IST

लखनऊ: अनुशासनहीनता और बिना सूचना लगातार गैरहाजिर रहने वाले चिकित्सकों पर गाज गिरी है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर लखनऊ के चार डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है. एक डाटा इंट्री ऑपरेटर को भी नौकरी से हटा दिया गया है. बाकी छह चिकित्सकों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

बिना सूचना ड्यूटी से नदारद मिले डॉक्टर: लखनऊ के नीलमथा अबर्न पीएचसी की डॉ. शिल्पी गुप्ता, कल्लन खेड़ा अर्बन आयुष्मान मंदिर की डॉ. कीर्ति राय, चौपटिया के डॉ. मोहसिन रजा, कटरा विजनवेग के डॉ. मुस्तकुल आफरीन कुरैशी और डाटा इंट्री ऑपरेटर सरिता कुमारी को बर्खास्त कर दिया गया है. हाथरस में एनस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. शालिनी गुप्ता, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. मीनल अग्रवाल की अनुशासनहीनता और बिना बताए गैरहाजिर रहने की शिकायत हुई थी.

विभागीय जांच के बाद हुई कार्रवाई: शिकायत के आधार पर जून 2023 में चिकित्सकों को निलंबित कर दिया गया था. विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे. जांच में आरोप सही पाए गए. दोनों डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश डिप्टी सीएम द्वारा जारी किए गए हैं. बरेली में सीएमओ के अधीन डॉ. पुनीत मेहरोत्रा, हाथरस में महौ सीएचसी के डॉ. आदित्य श्रीवास, बरेली में महिला चिकित्सालय की डॉ. अर्चना सिंह को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

डॉक्टरों को कई बार नोटिस दी गई थी: सिद्वार्थनगर में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन तैनात डॉ. आजाद को नोटिस देकर बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, चंदौली के जिला चिकित्सालय में तैनात डॉ. अशोक कुमार पर महिला कर्मियों से अभद्रता व मनमानी करने के आरोप लगे हैं. शिकायत पर डिप्टी सीएम ने डॉ. अशोक का तबादला बलिया में कर दिया. साथ ही विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं. इन डॉक्टरों को कई बार नोटिस भी दी गई थी. लेकिन जवाब नहीं दिया.

एडवांस डिवाइसों से लैस होंगे 22 अस्पताल: उत्तर प्रदेश के 22 अस्पतालों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा. पांच करोड़ 31 लाख रुपये से उपकरण स्थापित किए जाएंगे. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय स्वीकृत प्रदान कर दी है. उन्होंने बताया कि मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है. अल्ट्रासाउंड, सीआर्म, डिजिटल एक्सरे समेत दूसरे उपकरण स्थापित किए जाएंगे. जनरेटर भी खरीदे जाएंगे.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि उन्नाव, अलीगढ़, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, भदोही (2 चिकित्सालय), मुजफ्फर नगर, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद (3 चिकित्सालय), आजमगढ़, बलिया, इटावा, संतकबीर नगर, मऊ, बाराबंकी (2 चिकित्सालय), महोबा, झांसी, गोरखपुर में अत्याधुनिक चिकित्सकीय उपकरण स्थापित होंगे.

