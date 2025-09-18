ETV Bharat / state

'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार हमारा लक्ष्य'; डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- हर मरीज को इलाज उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

लखनऊ : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को बाराबंकी के जिला अस्पताल एवं चिनहट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया. मरीजों एवं उनके तीमारदारों से अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

ब्लड सेंटर का किया निरीक्षण : मीडिया सेल से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार हमारा लक्ष्य है. हमारी सरकार गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध करा रही है. अस्पताल में आने वाले हर मरीज को इलाज उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. डिप्टी सीएम गुरुवार को बाराबंकी स्थित रफी अहमद किदवई जिला चिकित्सालय पहुंचे. यहां उन्होंने चिकित्सालय परिसर में संचालित ब्लड सेंटर का निरीक्षण किया. साथ ही डिप्टी सीएम पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर भी पहुंचे.

स्वास्थ्य गतिविधियों के बारे में ली जानकारी : उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों एवं तीमारदारों से अस्पताल की चिकित्सकीय व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया कि परिसर में जलभराव बिलकुल न हो. साफ-सफाई का उचित ध्यान रखा जाए. उन्होंने निर्देश दिया कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज को समुचित उपचार मिले. दवाओं की कतई कमी नहीं है, कोई भी मरीज बिना इलाज के अस्पताल से नहीं जाएं. इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चिनहट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. यहां भी मरीजों एवं उनके तीमारदारों से भेंटकर केंद्र की व्यवस्थाओं एवं सेवा पखवाड़ा के तहत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की.

