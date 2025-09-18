ETV Bharat / state

'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार हमारा लक्ष्य'; डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- हर मरीज को इलाज उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

डिप्टी सीएम ने बाराबंकी के जिला अस्पताल एवं चिनहट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया.

ो
()
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 10:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को बाराबंकी के जिला अस्पताल एवं चिनहट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया. मरीजों एवं उनके तीमारदारों से अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

ब्लड सेंटर का किया निरीक्षण : मीडिया सेल से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार हमारा लक्ष्य है. हमारी सरकार गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध करा रही है. अस्पताल में आने वाले हर मरीज को इलाज उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. डिप्टी सीएम गुरुवार को बाराबंकी स्थित रफी अहमद किदवई जिला चिकित्सालय पहुंचे. यहां उन्होंने चिकित्सालय परिसर में संचालित ब्लड सेंटर का निरीक्षण किया. साथ ही डिप्टी सीएम पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर भी पहुंचे.

स्वास्थ्य गतिविधियों के बारे में ली जानकारी : उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों एवं तीमारदारों से अस्पताल की चिकित्सकीय व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया कि परिसर में जलभराव बिलकुल न हो. साफ-सफाई का उचित ध्यान रखा जाए. उन्होंने निर्देश दिया कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज को समुचित उपचार मिले. दवाओं की कतई कमी नहीं है, कोई भी मरीज बिना इलाज के अस्पताल से नहीं जाएं. इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चिनहट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. यहां भी मरीजों एवं उनके तीमारदारों से भेंटकर केंद्र की व्यवस्थाओं एवं सेवा पखवाड़ा के तहत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की.


डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों से आमजन को सीधे लाभ पहुंचे, इस दिशा में हम बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं. प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. साथ ही महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों के लिए भी विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें : यूपी में 10 लापरवाह डॉक्टरों पर गिरी गाज; डिप्टी सीएम ने बर्खास्त करने का आदेश दिया

For All Latest Updates

TAGGED:

DEPUTY CM BRAJESH PATHAKDISTRICT HOSPITAL CHINHATCOMMUNITY HEALTH CENTRE BARABANKIडिप्टी सीएम ब्रजेश पाठकLUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.