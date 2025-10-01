ETV Bharat / state

कुशीनगर के अस्पताल में महिला की मौत; डिप्टी सीएम ब्रजेश ने दिया जांच का आदेश, कमेटी गठित

अस्पताल में महिला की मौत के बाद भीड़ ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 1, 2025 at 3:14 PM IST 2 Min Read