कुशीनगर के अस्पताल में महिला की मौत; डिप्टी सीएम ब्रजेश ने दिया जांच का आदेश, कमेटी गठित
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में पेट दर्द की शिकायत पर भर्ती कराई गई थी, 3 अक्टूबर तक पूरी होगी जांच.
कुशीनगर: जिले में इलाज के दौरान महिला की मौत के मामले में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए हैं. कसया थाना के पकवाइनार गांव निवासी ओम प्रकाश की पत्नी सरिता को पेट दर्द की शिकायत के बाद परिजनों ने उसे 25 सितंबर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती कराया था. जहां 27 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी.
महिला की मौत के बाद भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष चंद्रप्रभा पाण्डेय ने इसकी शिकायत की थी. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो मामले में शासन से आए निर्देश के बाद जांच शुरू की गई है. इसके लिए प्रधानाचार्य आरके शाही ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर पांच सदस्यीय कमेटी गठन किया है. जो 3 अक्टूबर तक जांच पूरी करेगी.
