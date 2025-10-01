ETV Bharat / state

कुशीनगर के अस्पताल में महिला की मौत; डिप्टी सीएम ब्रजेश ने दिया जांच का आदेश, कमेटी गठित

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में पेट दर्द की शिकायत पर भर्ती कराई गई थी, 3 अक्टूबर तक पूरी होगी जांच.

अस्पताल में महिला की मौत के बाद भीड़
अस्पताल में महिला की मौत के बाद भीड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
कुशीनगर: जिले में इलाज के दौरान महिला की मौत के मामले में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए हैं. कसया थाना के पकवाइनार गांव निवासी ओम प्रकाश की पत्नी सरिता को पेट दर्द की शिकायत के बाद परिजनों ने उसे 25 सितंबर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती कराया था. जहां 27 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी.

महिला की मौत के बाद भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष चंद्रप्रभा पाण्डेय ने इसकी शिकायत की थी. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो मामले में शासन से आए निर्देश के बाद जांच शुरू की गई है. इसके लिए प्रधानाचार्य आरके शाही ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर पांच सदस्यीय कमेटी गठन किया है. जो 3 अक्टूबर तक जांच पूरी करेगी.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है. इस कमेटी में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दिलीप कुमार, एनेस्थेटिस्ट डॉ. अरूण मल्ल, सर्जन डॉ. वीरेन्द्र कुमार, डॉ. सुजीत माथुर व फिजीशियन डॉ. उपेन्द्र चौधरी शामिल हैं. जांच समिति को तीन अक्टूबर तक अपनी जांच आख्या प्रस्तुत करनी होगी.डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही का कोई स्थान नहीं. जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और उत्तम उपचार उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

