डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा-आपके बिना बहुत तकलीफ में होगी आपके शहर की जनता, मोबाइल कर दीजिए साइलेंट या बंद - DEPUTY CM ARUN SAO

डिप्टी सीएम अरुण साव ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : May 5, 2025 at 6:02 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 9:45 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव सोमवार को अनोखे अंदाज में नजर आए. डिप्टी सीएम साव एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में नजर आए. मोटिवेशनल स्पीकर के जैसे उन्होंने कान में माइक लगा , एलईडी में आंकड़े और आवाज में भारी ऊर्जा के साथ उपस्थित लोगों को प्रेजेंटेशन दिया. डिप्टी सीएम अरुण साव का यह रूप लोग देखते ही रह गए. कार्यक्रम में मौजूद लोगों का भी कहना था कि आज तक इस तरह से किसी विभाग के मंत्री को मोटिवेशनल स्पीकर की भूमिका निभाते नहीं देखा है. मोटिवेशनल स्पीकर अरुण साव: अरुण साव का यह अंदाज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम सह कार्यशाला 'नगर सुराज संगम 2025 ' के उद्घाटन के दौरान देखने को मिला. इस कार्यक्रम में महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, निकाय के अन्य जनप्रतिनिधियों सहित निगम के अधिकारी मौजूद रहे. यह कार्यशाला 6 मई तक चलेगी. डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV Bharat Chhattisgarh) नगर सुराज संगम 2025 कार्यक्रम में लोगों से मोबाइल बंद करने की अपील: इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अरुण साव ने कहा 'मैं देख रहा हूं और मैं जानता हूं कि आपके बिना आपके शहर की जनता बड़ी तकलीफ में होगी, इसलिए मोबाइल आपके पास बार-बार आएंगे. मेरा आग्रह है कि इतना बड़ा आयोजन हमने किया है. हमारे शहर की जनता के लिए, हमारे शहर के लिए. आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया मोबाइल को साइलेंट या बंद कर दे, तो बहुत अच्छा होगा. एक व्यक्ति के मोबाइल उठाने से बहुत से लोगों को परेशानी होती है." डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV Bharat Chhattisgarh)

