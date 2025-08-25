लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के निर्देश पर मिश्रिख के उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विजय नाथ को निलंबित कर दिया गया. उन्हें पशुपालन विभाग के मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है. यह कार्रवाई गोसंरक्षण में लापरवाही बरतने पर की गई. मंत्री की ओर 9 अधिकारियों की एक टीम भी गठित की गई है.

उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के संबंधित विकास खंड मिश्रिख, ऐलिया, गोंदलामऊ, सकरन आदि में संचालित विभिन्न गौशालाओें में अव्यवस्था थी. मृत गोवंशों के संबंध में जानकारी नहीं थी. संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं के समाधान का प्रयास नहीं किया जा रहा था. दायित्यों के प्रति लापरवाही पर डॉ. विजय नाथ पर यह कार्रवाई की गई.

मंत्री बोले-गोशालाओं में अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं : पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि गोशालाओं में किसी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पशुओं की देखरेख, चारा, पानी और उपचार को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. भविष्य में भी इसी तरह कड़ी से कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी. पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष ने कार्रवाई के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. इसमें कहा गया है कि डॉ. विजय नाथ निलंबन अवधि में पशुपालन विभाग मुख्यालय से अटैच रहेंगे.

प्रदेश की सभी गोशालाओं पर नजर रखेगी मंत्री की टीम : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 9 की तरह अब पशुधन मंत्री ने भी 9 अफसरों की एक टीम गठित कर दी है. यह टीम प्रदेश की सभी गोशालाओं में गोवंश संरक्षण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कराएगी. वर्तमान स्थिति से शासन को अवगत कराएगी. यह टीम एक सितंबर से 12 सितंबर तक प्रदेश के 18 मंडलों में सभी गोशालाओं का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट भेजेगी.

मंत्री धर्मपाल सिंह (Photo Credit; ETV Bharat)

जिला-तहसील और ब्लॉक स्तर पर बैठक कराएगी टीम : मंत्री ने बताया कि टीम-9 जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गोवंश संरक्षण से संबंधित सभी 6 विभागों (राजस्व विभाग, पंचायतीराज विभाग, नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, गृह विभाग एवं पशुपालन विभाग) की गठित समितियों (जिला स्तर, तहसील स्तर ब्लॉक स्तर व ग्राम स्तर) के साथ बैठक करेगी.

टीम 9 में इन विभागों के अधिकारी शामिल : टीम प्रत्येक जनपद के गोशालाओं में भ्रमण के दौरान सामने आने वाली समस्याओं से समिति को अवगत कराएगी. टीम-9 में प्रमुख सचिव पशुधन, विशेष सचिव पशुधन, निदेशक प्रशासन एवं विकास, निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दुग्ध आयुक्त, विशेष सचिव दुग्ध, प्रबन्ध निदेशक पीसीडीएफ, अपर निदेशक गोधन और संयुक्त निदेशक प्रशासन होंगे.

मंत्री ने दिए ये निर्देश : मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित जनपदों में गोशालाओं में संरक्षित गोवंश भीगे नहीं, उनके सूखे में बैठने की उचित व्यवस्था हो, चारा, भूसा, प्रकाश, पेयजल एवं औषधियों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए. कोई भी गोवंश भूखा न रहे. उनके टीकाकरण व औषधियों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए. गोवंश संरक्षण के संबंध में बरेली के वृहद गोसंरक्षण केंद्र अधकटा नजराना और मधुनगला में प्राप्त शिकायतों की जांच कराने के निर्देश दिए.

उन्होंने रेडियम बेल्ट अभियान में भी सक्रियता और तेजी बरतने के निर्देश दिए. वर्तमान में प्रदेश में 7624 गोआश्रय स्थलों में 1236217 गोवंश संरक्षित हैं. मुख्यमंत्री सहभागिता योजना अंतर्गत अब तक कुल 177083 गोवंश पात्र लाभार्थियों के सुपुर्द किए गए हैं.

यह भी पढ़ें : मंत्री धर्मपाल सिंह क्यों बोले-हां, पीएम मोदी खतरनाक आदमी हैं....