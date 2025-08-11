ETV Bharat / state

एसआई पेपर लीक प्रकरण: डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बोले-पिछली गहलोत सरकार ने किया युवाओं के साथ कुठाराघात - SI PAPER LEAK CASE

डिप्टी सीएम बैरवा ने पेपर लीक को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार को घेरा व इसे युवाओं के साथ कुठाराघात बताया.

Premchand Bairwa, Deputy Chief Minister
प्रेमचंद बैरवा, उप मुख्यमंत्री (ETV Bharat Jaipur)
Published : August 11, 2025 at 8:38 PM IST

जयपुर: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि पिछली गहलोत सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया. पारदर्शिता के लिए भजनलाल सरकार ने एसआईटी बनाई और पेपर लीक से जुड़े लोगों को पकड़ा जा रहा है. डिप्टी सीएम बैरवा एसआई पेपर लीक मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ और उसके बेटे की गिरफ्तारी पर ये बात कही.

बैरवा ने कहा कि युवाओं के साथ पिछली सरकार ने कुठाराघात किया है, लेकिन प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार ने पेपर लीक के प्रकरणों को लेकर आते ही एसआईटी गठित की और आरोपियों को पकड़ने का काम किया. इस दरमियान जो भी पकड़ में आ रहे हैं, उसे लेकर कानून अपना काम कर रहा है. बैरवा ने कहा कि यदि पूर्व सीएम का पीएसओ भी पकड़ा गया है तो कानून के पास उस संबंध में तथ्य होंगे. उसे लेकर कानून अपना काम करेगा, क्योंकि भाजपा सरकार पारदर्शिता से काम करती है. सरकार का विजन युवाओं के हित में है और उसी आधार पर काम किया जा रहा है.

गहलोत का पीएसओ गिरफ्तार: एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ हेड कॉन्स्टेबल राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव को गिरफ्तार किया था. हेड कांस्टेबल पर आरोप है कि उसने बेटे भरत के लिए पेपर खरीदा था. एसओजी ने दोनों को अदालत में पेश कर 12 अगस्त तक रिमांड पर ले रखा है. जांच में सामने आया है कि भरत ने लिखित परीक्षा पास कर ली, लेकिन पैर में चोट लगने से फिजिकल एग्जाम नहीं दे पाया था. इस कारण उसका चयन नहीं हो सका था. जांच में ये भी सामने आया था कि गिरफ्तार चल रहे आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटरा से पेपर शिक्षक कुंदन पंड्या ने लेकर उसे आगे बेचा. राजकुमार यादव ने अपने बेटे के लिए यही पेपर कुंदन पंड्या से खरीदा था. फिलहाल कुंदन पंड्या भी गिरफ्त में है.

