बैरवा बोले- कोचिंग बिल रोकेगा बच्चों में अवसाद और आत्महत्या
डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि कोचिंग बिल से बच्चों में अवसाद नहीं आएगा. कोचिंग संस्थानों पर नजर रखी जाएगी.
Published : September 7, 2025 at 5:47 PM IST
भीलवाड़ा: उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने हालिया कोचिंग बिल की तारीफ की और फायदे गिनाए. बैरवा बोले- इस कानून से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे अवसाद में नहीं आएंगे. कोचिंग संस्थानों पर भी लगाम लगेगी. पूर्व सीएम अशोक गहलोत के अजमेर में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की नेचुरल चॉइस संबंधी बयान पर बैरवा ने कहा कि गहलोत को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए. भाजपा में जिसे जो दायित्व दिया जाता है, वह अच्छे से निभाता है. हमारी पार्टी और हमारे लोगों की चिंता हम कर लेंगे.
बैरवा रविवार को भीलवाड़ा आए. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश भर में हमारे बच्चे तैयारी के दौरान डिप्रेशन में आकर आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे थे. उनको रोकने को कोचिंग बिल लाए. कोचिंग संस्थानों पर निगरानी रखी जाएगी व 100 से ज्यादा बच्चों वाले कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. कोचिंग की शिकायत के लिए 24 घंटे टोल फ्री नंबर रहेगा. कोचिंग बिल से बच्चा अवसाद में नहीं आएगा. बच्चों को क्षमता के अनुसार पढ़ाना चाहिए. माता-पिता उन पर दबाव नहीं डालें.
राहत दी जाएगी: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इंद्रदेव मेहरबान रहे. अच्छी बरसात के साथ अतिवृष्टि से नुकसान हुआ. मकान गिरे, जनहानि व पशुधन का नुकसान हुआ. मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को जिलों में नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने भेजा. सरकार नुकसान का आकलन कर राहत देगी.
स्पीकर का पद संवैधानिक: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात पर बैरवा बोले- अध्यक्ष संवैधानिक पद है. उनका सभी को सम्मान करना चाहिए. ऐसी बातें इस राज्य के उत्थान के लिए सही नहीं है.
अधिकारियों की बैठक: इससे पहले बैरवा का सर्किट हाउस में विधायक गोपाल खंडेलवाल, महापौर राकेश पाठक एवं भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने स्वागत किया. जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू व एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव भी मिले. बैरवा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैठक में अतिवृष्टि से फसल खराबे के नुकसान के आकलन व सरकारी योजनाओं पर चर्चा की.