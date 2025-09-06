महिला सैलानियों के लिए विशेष सुविधाओं वाला ऐप होगा तैयार, एडवेंचर और फिल्म टूरिज्म पर भी फोकस

ETV Bharat / state

जयपुर: डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने आईएचएचए एनुअल कन्वेंशन का उद्घाटन किया. जयपुर के कासल कानोता में आयोजित 12वें आईएचएचए एनुअल कन्वेंशन और 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग में पूरे भारत से लगभग 150 हेरिटेज होटेलियर्स शामिल हुए. इस वर्ष यह कन्वेंशन 'रोमांटिक हेरिटेज' थीम पर आयोजित किया जा रहा है. दीया कुमारी ने कहा कि पर्यटकों के लिए फोन ऐप, नई टूरिज्म पॉलिसी, फिल्म और एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी जल्द लागू होंगी. कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक है. हमारी अर्थव्यवस्था हर 7-8 वर्षों में दोगुनी होने की ओर अग्रसर है. देश की अर्थव्यवस्था को और गति देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं.

शेखावत ने होटल व्यवसायियों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों से पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने का आग्रह किया. उन्होंने घोषणा की कि पर्यटन आकर्षणों को प्रदर्शित करने के लिए इन्क्रेडिबल इंडिया प्लेटफॉर्म के तहत फोटो और वीडियो संग्रह विकसित किया जा रहा है. इसके साथ ही, उन्होंने लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक पर्यटन स्थलों को अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया.

मोबाइल ऐप लॉन्च होगा: डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि पर्यटकों के लिए फोन ऐप, नई टूरिज्म पॉलिसी, फिल्म एवं एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी जल्द ही लागू होंगी. राजस्थान जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा, जो पर्यटकों को खाने-पीने और खरीदारी के स्थानों के बारे में सुझाव देने के साथ-साथ नजदीकी हेल्पलाइन नंबरों, पुलिस स्टेशनों और अन्य आवश्यक सेवाओं तक त्वरित पहुंच प्रदान करेगा. यह ऐप राज्य में यात्रा करने वाली महिला ट्रैवलर्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा. ऐप के साथ सरकार एक नई टूरिज्म पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी और एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी शुरू करने की तैयारी कर रही है. उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कॉन्सर्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास भी चल रहे हैं. इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा, बाड़मेर और करौली जैसे कम एक्सप्लोर किए गए क्षेत्रों में सर्किट विकसित करना और शेखावटी की चित्रित हवेलियों को पुनर्जीवित करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है.