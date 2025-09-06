ETV Bharat / state

महिला सैलानियों के लिए विशेष सुविधाओं वाला ऐप होगा तैयार, एडवेंचर और फिल्म टूरिज्म पर भी फोकस

डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आईएचएचए एनुअल कन्वेंशन का उद्घाटन किया. कहा- पर्यटकों के लिए फोन ऐप, नई टूरिज्म पॉलिसी जल्द लागू होंगी.

IHHA Annual Convention
मैग्जीन का विमोचन करते अतिथि (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2025 at 9:12 PM IST

जयपुर: डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने आईएचएचए एनुअल कन्वेंशन का उद्घाटन किया. जयपुर के कासल कानोता में आयोजित 12वें आईएचएचए एनुअल कन्वेंशन और 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग में पूरे भारत से लगभग 150 हेरिटेज होटेलियर्स शामिल हुए. इस वर्ष यह कन्वेंशन 'रोमांटिक हेरिटेज' थीम पर आयोजित किया जा रहा है. दीया कुमारी ने कहा कि पर्यटकों के लिए फोन ऐप, नई टूरिज्म पॉलिसी, फिल्म और एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी जल्द लागू होंगी. कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक है. हमारी अर्थव्यवस्था हर 7-8 वर्षों में दोगुनी होने की ओर अग्रसर है. देश की अर्थव्यवस्था को और गति देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं.

शेखावत ने होटल व्यवसायियों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों से पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने का आग्रह किया. उन्होंने घोषणा की कि पर्यटन आकर्षणों को प्रदर्शित करने के लिए इन्क्रेडिबल इंडिया प्लेटफॉर्म के तहत फोटो और वीडियो संग्रह विकसित किया जा रहा है. इसके साथ ही, उन्होंने लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक पर्यटन स्थलों को अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया.

मोबाइल ऐप लॉन्च होगा: डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि पर्यटकों के लिए फोन ऐप, नई टूरिज्म पॉलिसी, फिल्म एवं एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी जल्द ही लागू होंगी. राजस्थान जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा, जो पर्यटकों को खाने-पीने और खरीदारी के स्थानों के बारे में सुझाव देने के साथ-साथ नजदीकी हेल्पलाइन नंबरों, पुलिस स्टेशनों और अन्य आवश्यक सेवाओं तक त्वरित पहुंच प्रदान करेगा. यह ऐप राज्य में यात्रा करने वाली महिला ट्रैवलर्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा. ऐप के साथ सरकार एक नई टूरिज्म पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी और एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी शुरू करने की तैयारी कर रही है. उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कॉन्सर्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास भी चल रहे हैं. इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा, बाड़मेर और करौली जैसे कम एक्सप्लोर किए गए क्षेत्रों में सर्किट विकसित करना और शेखावटी की चित्रित हवेलियों को पुनर्जीवित करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है.

200 से अधिक सदस्यों का मंच: आईएचएचए के प्रेसिडेंट एमिरेट्स, जोधपुर के पूर्व नरेश गज सिंह ने कहा कि यह कन्वेंशन केवल होटेलियर्स की एक बैठक नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए एक सामूहिक प्रतिबद्धता है. यह संगठन आज 200 से अधिक सदस्यों का एक अनूठा मंच बन गया है, जो विभिन्न प्रकार की हेरिटेज प्रॉपर्टीज का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ भारत के इतिहास और आतिथ्य की आत्मा को प्रदर्शित करते हैं. आईएचएचए के सेक्रेटरी जनरल कैप्टन गज सिंह अलसीसर ने कहा कि पिछले वर्ष हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने के लिए की गई आईएचएचए की मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है. इसे अपने बजट में घोषित भी कर दिया गया है. साथ ही, इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

मैग्जीन का विमोचन: इस अवसर पर आईएचएचए की ओर से प्रकाशित मैग्जीन 'रोमांटिक हेरिटेज- द एंड्योरिंग कानोता लिगेसी' का विमोचन किया गया. उद्घाटन सत्र के दौरान संजीव विद्यार्थी की ओर से 'रिवाइवल ऑफ हेरिटेज आर्किटेक्चर' विषय पर ज्ञानवर्धक टॉक आयोजित की गई, जिसमें हेरिटेज भवनों के संरक्षण और उनके आधुनिक उपयोग पर प्रकाश डाला गया. इसके बाद अभिमन्यु सिंह अलसीसर की ओर से राजस्थान के लोक संगीत पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई.

आईएचएचए के चुनाव होंगे: रविवार को पहले आईएचएचए की 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग का उद्घाटन समारोह आयोजित होगा. इस दौरान, आईएचएचए की मीटिंग और चुनाव भी आयोजित किए जाएंगे. इसके बाद, 'बेरा जैकेट्स', 'ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर', 'रिवाइविंग द डाइंग आर्ट एंड क्राफ्ट' जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रोचक पैनल चर्चा और टॉक आयोजित होंगी. इस दो दिवसीय कार्यक्रम में पूरे भारत से लगभग 150 हेरिटेज होटेलियर्स शामिल हो रहे हैं.

