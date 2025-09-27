ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के 100 अफसरों की प्रतिनियुक्ति वापस, जानिए अब कहां मिली पोस्टिंग

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के 100 अधिकारियों की प्रति नियुक्ति वापस लेने के साथ ही कई लोगों को प्रति नियुक्ति पर दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है. इसका आदेश छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने आदेश भी जारी कर दिया है. आईए जानते हैं प्रतिनियुक्ति वापसी और प्रतिनियुक्ति में नियुक्त होने के बाद कौन से और किस अधिकारी को किस जगह स्थांतरित किया गया है.











किसे कहां मिली पदस्थापना : नवनीत कुमार पटेल व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोदागांव जिला कांकेर को प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए जिला मिशन समन्वयक जिला कांकेर बनाया गया है. वीरेंद्र कुमार साहू प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बजरंगपुर जिला राजनादगांव को प्रति नियुक्ति पर लेते हुए विकासखंड स्त्रोत समन्वयक छुरिया जिला राजनादगांव बनाया गया है. शशिकांत सिंह व्याख्याता वाणिज्य जिला मिशन समन्वयक सूरजपुर से प्रतिनयुक्ति समाप्त करते हुए सहायक संचालक के पद पर कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा अंबिकापुर बनाया गया है. किरण चंदवानी प्रधानपाठक यूआरसी दुर्ग को प्रति नियुक्ति समाप्त करते हुए शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दुर्गा मंदिर खुर्सीपार भिलाई किया गया है.