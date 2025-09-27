छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के 100 अफसरों की प्रतिनियुक्ति वापस, जानिए अब कहां मिली पोस्टिंग
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में 100 अफसरों की प्रतिनियुक्ति वापस लेकर नए लोगों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 27, 2025 at 5:05 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के 100 अधिकारियों की प्रति नियुक्ति वापस लेने के साथ ही कई लोगों को प्रति नियुक्ति पर दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है. इसका आदेश छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने आदेश भी जारी कर दिया है. आईए जानते हैं प्रतिनियुक्ति वापसी और प्रतिनियुक्ति में नियुक्त होने के बाद कौन से और किस अधिकारी को किस जगह स्थांतरित किया गया है.
किसे कहां मिली पदस्थापना : नवनीत कुमार पटेल व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोदागांव जिला कांकेर को प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए जिला मिशन समन्वयक जिला कांकेर बनाया गया है. वीरेंद्र कुमार साहू प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बजरंगपुर जिला राजनादगांव को प्रति नियुक्ति पर लेते हुए विकासखंड स्त्रोत समन्वयक छुरिया जिला राजनादगांव बनाया गया है. शशिकांत सिंह व्याख्याता वाणिज्य जिला मिशन समन्वयक सूरजपुर से प्रतिनयुक्ति समाप्त करते हुए सहायक संचालक के पद पर कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा अंबिकापुर बनाया गया है. किरण चंदवानी प्रधानपाठक यूआरसी दुर्ग को प्रति नियुक्ति समाप्त करते हुए शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दुर्गा मंदिर खुर्सीपार भिलाई किया गया है.
लक्ष्मीकांत सिंह उच्च श्रेणी शिक्षक खंड स्त्रोत समन्वयक ओरछा जिला नारायणपुर को प्रति नियुक्ति पर लेते हुए सहायक कार्यक्रम समन्वयक जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा नारायणपुर बनाया गया है. पोखनलाल सिंह व्याख्याता भूगोल शासकीय आदर्श उत्तर माध्यमिक विद्यालय शाम विकासखंड माकडी जिला कोंडागांव को प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए सहायक जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कोंडागांव बनाया गया है. एस आर मरावी व्याख्याता प्रति नियुक्ति पर सहायक जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कोंडागांव मूल संस्था स्वामी आत्मानंद हिंदी मध्यम तहसीलपारा कोंडागांव. ओमप्रकाश गुप्ता प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला नवापारा विकासखंड रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर को प्रति नियुक्ति पर लेते हुए सहायक जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा बलरामपुर बनाया गया है.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का रजत जयंती कार्यक्रम, राज्यपाल रमेन डेका, सीएम विष्णु देव साय हुए शामिल
सोनाखान रेंजर विवाद: DFO ने जांच रिपोर्ट जारी की, आरोप सिद्ध नहीं, हड़ताल तुरंत खत्म करो वरना कार्रवाई
आईआईटी भिलाई फेस टू का निर्माण, पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया शिलान्यास,बढ़ेंगी 1500 सीटें