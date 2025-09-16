केजीबीवी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों में डेपुटेशन से भरे जाएंगे रिक्त पद
केजीबीवी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों में डेपुटेशन से भरे जाएंगे रिक्त पद. 18 से 26 सितम्बर तक कर सकेंगे आवेदन.
September 16, 2025
जयपुर: राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (केजीबीवी) और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों (एनएसबीएवी) में रिक्त पदों को डेपुटेशन के जरिए भरने जा रहा है. जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है. विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इच्छुक शिक्षक और कार्मिक 18 सितम्बर से 26 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
प्रदेश के शिक्षा महकमे ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों व नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों की सुध ली है. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने बताया कि यहां लगने के लिए इच्छुक शिक्षक और कार्मिकों को शाला दर्पण पोर्टल या फिर https://rajsmsa.nic.in के माध्यम से आवेदन करने होंगे. 18 सितम्बर से 26 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन के बाद साक्षात्कार भी ऑनलाइन ही होंगे जो 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित होंगे.
इन पदों पर होगा चयन :
- केजीबीवी टाइप 1 और 3 (कक्षा 6 से 8) में शिक्षिकाओं के रिक्त पद.
- केजीबीवी टाइप 3 और 4 (कक्षा 9 से 12) में छात्रावास के लिए वार्डन.
- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं और वार्डन.
आवेदन के लिए पात्रता :
- केजीबीवी और एनएसबीएवी (बालिका) में शिक्षक और वार्डन पद पर आवेदन के लिए केवल राजस्थान शिक्षा विभाग की कार्यरत महिला अध्यापिकाएं और महिला कार्मिक ही पात्र होंगी.
- अन्य पदों के लिए विभाग में कार्यरत कार्मिक, पदवार पात्रता और योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे.
- आवेदक के खिलाफ किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए.
- अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2025 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2011 के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिक आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :
- आवेदन केवल ऑनलाइन ही मान्य होंगे.
- आवेदन से पहले अभ्यर्थी को शाला दर्पण प्रपत्र 10 (P-10) को अपडेट करवाना अनिवार्य होगा.
- आवेदनकर्ता अधिकतम दो जिलों और प्रति जिला अधिकतम तीन ब्लॉक के लिए आवेदन कर सकेंगे.
- आवेदन में गलती पाए जाने पर अंतिम तिथि से पहले संशोधन की सुविधा मिलेगी.
ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रक्रिया :
- इंटरव्यू Microsoft Teams पर होंगे.
- अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना होगा कि कैमरा, माइक, स्पीकर/ईयरफोन सुचारु रूप से काम करें.
- पर्याप्त इंटरनेट स्पीड, बिजली बैकअप और रोशनी की व्यवस्था अनिवार्य होगी.
- इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थी शालीन वेशभूषा में, अनुशासित ढंग से पैनल के सामने उपस्थित होंगे.
- इंटरव्यू का समय, स्लॉट और लिंक अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर या फिर शाला दर्पण स्टाफ विंडो पर भेजा जाएगा.
आवेदन और ऑनलाइन इंटरव्यू में चयनित हुए अभ्यर्थी को कार्यग्रहण के समय सभी रियल डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे. गलत जानकारी देने पर चयन निरस्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है. राजस्थानी स्कूल शिक्षा परिषद ने विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि डेपुटेशन खत्म समाप्त होने के बाद दोबारा मूल विभाग में कम से कम एक वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी. इस डेपुटेशन नियुक्ति से जुड़ी सभी जानकारी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की वेबसाइट https://rajsmsa.nic.in और शाला दर्पण पोर्टल https://rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध कराई गई है.