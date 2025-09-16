ETV Bharat / state

केजीबीवी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों में डेपुटेशन से भरे जाएंगे रिक्त पद

जयपुर: राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (केजीबीवी) और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों (एनएसबीएवी) में रिक्त पदों को डेपुटेशन के जरिए भरने जा रहा है. जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है. विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इच्छुक शिक्षक और कार्मिक 18 सितम्बर से 26 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

प्रदेश के शिक्षा महकमे ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों व नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों की सुध ली है. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने बताया कि यहां लगने के लिए इच्छुक शिक्षक और कार्मिकों को शाला दर्पण पोर्टल या फिर https://rajsmsa.nic.in के माध्यम से आवेदन करने होंगे. 18 सितम्बर से 26 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन के बाद साक्षात्कार भी ऑनलाइन ही होंगे जो 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित होंगे.

इन पदों पर होगा चयन :