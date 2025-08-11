ETV Bharat / state

लंबी बीमारी से अवसाद में आकर बुजुर्ग दंपती ने की आत्महत्या - ELDERLY COUPLE KILLED THEMSELVES

झालावाड़ में बुजुर्ग दंपती ने आत्महत्या कर ली. जान देने के पीछे का कारण लंबे समय से बीमारी होना बताया जा रहा है.

झालावाड़ : जिले के सुनेल कस्बे के पाटलिया मोहल्ला स्थित एक मकान में बुजुर्ग दंपती ने लंबी बीमारी से अवसाद ग्रस्त होकर आत्महत्या कर ली. बुजुर्ग दंपती अपने इकलौते बेटे के साथ घर में रहते थे. घटना का पता उस समय चला, जब परिजन सुबह उनके कमरे में पहुंचे तो दोनों के शव मिले. परिजनों की सूचना के बाद सुनेल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया.

इस संबंध में जानकारी देते हुए सुनेल थाना प्रभारी विष्णु सिंह ने बताया कि कस्बे के पाटलिया मोहल्ले में लालचंद और सीताबाई अपने इकलौते बेटे के साथ रहा करते थे. सोमवार सुबह दंपती के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया. दंपती के बेटे ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उसने बताया कि पिता लालचंद को शुगर-बीपी की गंभीर बीमारी थी. उसकी मां सीताबाई को कुछ दिन पहले पैरालिसिस हो गया था, जिसके बाद वह भी चलने-फिरने में असमर्थ थी. दोनों अपनी बीमारियों से परेशान थे, जिसके चलते रविवार रात उन्होंने आत्महत्या कर ली.

थाना प्रभारी ने बताया कि लालचंद के बेटे का भी काफी समय से विवाह नहीं हो रहा था. दोनों को गंभीर बीमारी के कारण रोजमर्रा के काम में समस्या आ रही थी. लालचंद के गांव में ही जमीन है, जिसमें वह खेती का काम किया करता था. उसका बेटा भी खेतीबाड़ी के काम में उसकी मदद करता था. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है. पीएम के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा. सुनेल थाना पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं और मामले की तफ्तीश में जुटी है.

