झारखंड के विभिन्न थानों में अब होंगी महिला मुंशी, 244 महिला पुलिसकर्मियों की हुई पोस्टिंग

प्रदेश विभिन्न थानों में महिला मुंशी का सपना साकार हुआ.

Deployment of female clerk in designated police stations across all districts of Jharkhand
महिला आरक्षी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2025 at 11:39 PM IST

6 Min Read
रांचीः झारखंड के सभी जिलों में चिन्हित थानों में महिला मुंशी के पदस्थापन का सपना सच हो गया है. महिला सशक्तिकरण और संवेदनशील पुलिसिंग को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा राज्य के सभी जिलों के चिन्हित थानों में मुंशी का कार्य करने के लिए ट्रेंड महिला आरक्षियो को जिलों में पदस्थापित कर दिया गया है. इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई.

डीजीपी की पहल

झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अपने पद पर योगदान देने के बाद घोषणा की थी की हर थाने में महिला मुंशी होंगी. डीजीपी ने अपने वादे को पूरा कर दिया है. झारखंड के थानों में महिला मुंशी के पदस्थापन का सपना गुरुवार को हकीकत में बदल गया. चयनित महिला मुंशीयों को ट्रेनिंग के बाद झारखंड के सभी जिलों में पोस्टिंग दे दी गई है.

पोस्टिंग के आदेश में सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि जिलों में जिन महिला आरक्षण की पोस्टिंग की गई है उन्हें 27 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक किसी भी थाना में संबंध करते हुए व्यवहारिक ट्रेनिंग करवाई जाए. ट्रेनिंग के पश्चात चिन्हित थानों में उनकी प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित किया जाए.

सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिया जाता है कि एक थाना में काम से कम तीन महिला आरक्षियो को मुंशी कार्य के लिए नियुक्त करें. ट्रेंड महिला मुंशीयों को सिर्फ थाने के मुंशी का काम ही लिया जाए उन्हें अन्य किसी भी कार्य में ना लगाया जाए.

पुरुष मुंशी हटाये जाएं

पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किए गए निर्देश में यह भी बताया गया है कि जिस थाने में महिला मुंशी की पोस्टिंग होगी उस थाना में पूर्व से पदस्थापित पुरुष पुलिसकर्मी जो पूर्व से मुंशी का काम कर रहे हैं उन्हें पूर्णता उस थाने से हटकर अन्य जगह प्रतिनियुक्त किया जाए.

निर्देश में अभी बताया गया है कि जिन थानों में महिला मुंशी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी वहां महिलाओं के लिए आवश्यक संसाधन जैसे बाथरूम, चेंजिंग रूम फीडिंग रूम की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए. साथ ही साथ सभी वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त महिला आरक्षियों को प्रतिनियुक्ति के पश्चात संबंधित थाना क्षेत्र के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक 15 दिनों में महिला मुंशी के कार्यों की समीक्षा करते हुए पुलिस मुख्यालय को उनके कार्यो की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाए.

एक हजार से ज्यादा आए थे आवेदन

बता दें कि झारखंड के थानों में महिला मुंशी को लेकर निकल गए आवेदन का भी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल था. महिला मुंशी के लिए 1000 से ज्यादा आवेदन पत्र पुलिस मुख्यालय को मिले थे. पिछले साल झारखंड के डीजीपी के निर्देश पर महिला मुंशी के लिए आवेदन पत्र जारी किया गया था.

आवेदन पत्र में महिला मुंशी बनने के लिए कई शर्तें भी रखी गई थी, उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही महिला पुलिसकर्मी थानों में मुंशी का काम कर पाएंगी. जिसके बाद 1000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों ने सभी शर्तों का पालन करते हुए आवेदन प्रपत्र भरा था.

एक थाना में दो महिला मुंशी होंगी

झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि जिस थाने में महिला मुंशी की तैनाती की जाएगी, उस थाने में पुरुष मुंशी नही होंगे. डीजीपी के अनुसार महिला मुंशी के लिए आवेदन करने वाली महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा यह आग्रह किया गया था जिसे मान लिया गया है. यह तय किया गया है कि जिस थाने में महिला मुंशी होगी वहां उनके सहयोग के लिए एक और दूसरी महिला मुंशी को भी तैनात किया जाएगा.

12 से 14 घंटे की ड्यूटी

थानों में मुंशी के लिए इच्छुक महिला पुलिसकर्मियों के लिए आवेदन पत्र भरने के दौरान ही कई नियमों का पालन करवाया गया था.
आवेदन पत्र के ऊपर में ही यह लिखा गया था की फॉर्म को वहीं महिला पुलिसकर्मी भरें जो थाना में आवश्यकता अनुसार लंबी अवधि यानी 12 से 14 घंटा कार्य करने के लिए तैयार हो. 12 से 14 घंटे तक काम करने के लिए जो महिला पुलिसकर्मी तैयार हो उन्हें ही फॉर्म भरना था. जिस तरह से 1000 आवेदन आए उसे यह देखकर लगता है कि अब महिला पुलिसकर्मी भी 12 से 14 घंटे तक थानों में कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं.

महिला पुलिस कांफ्रेंस में हुआ था तय

राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया की महिला पुलिस कॉन्फ्रेंस में यह तय कर लिया गया था कि कम से कम शहर के हर थाने में महिला मुंशी की तैनाती की जाएगी. राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मामले को लेकर कई बार डीजीपी अनुराग गुप्ता से बात भी की थी. डीजीपी अनुराग गुप्ता यह चाहते हैं कि थाने में जो भी महिला पुलिसकर्मी मुंशी बनकर जाए वह किसी दबाव में वहां न जाए बल्कि खुद से तय करें कि उन्हें महिला मुंशी बनना है या नहीं.

डीजीपी के अनुसार थानों में प्रभारी के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुंशी का ही होता है. मुंशी को थाने में समय भी ज्यादा देना होता है. ऐसे में जो महिला पुलिसकर्मी 12 से 14 घंटे तक काम करने के लिए तैयार हैं. वही महिला मुंशी के लिए आवेदन करें यह पहली शर्त रखा गया था. आवेदन पत्र भरने वाली वैसे महिला पुलिसकर्मियों को वरीयता दी गई है जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान हो और स्थानीय भाषा की जानकारी हो.

