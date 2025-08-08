मंडी: जिला में धर्मपुर उपमंडल के तहत आने वाले मंडप के पास कथित तौर पर एचआरटीसी बस की ब्रेक फेल होने का मामला सामने आया था. ब्रेक फेल होने के बाद चालक ने बस को पहाड़ी से टकराया था. इससे बड़ा हादसा टल गया. दुर्घटना के समय बस में 20 सवारियां मौजूद थी. गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया.

चालक की तरफ से विभाग को दिए बयान में कहा गया है कि बस की प्रेशर ब्रेक फेल हो गई, जिस कारण बस को नियंत्रित करते हुए उसे पहाड़ी से टकराना पड़ा. बस में सभी यात्री सुरक्षित बच गए. हादसे के बाद आरएम मेहर चंद को इसकी सूचना दी गई थी.

हादसे का शिकार हुई बस (ETV Bharat)

आरएम का बयान आया सामने

इस पूरे प्रकरण पर एचआरटीसी के सरकाघाट डिपो के आरएम मेहर चंद का बयान भी सामने आया है. बाकायदा प्रेस नोट जारी करके चालक को दोषी करार दिया है. आरएम मेहर चंद ने जारी प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि 'दुर्घटना का शिकार होने के बाद यही चालक बस को चलाकर वापिस सरकाघाट लेकर आ रहा था. जांच में पाया गया कि एक टायर की ब्रेक काम नहीं कर रही थी, लेकिन बाकी तीन टायरों की ब्रेक पूरी तरह से काम कर रही थी. ऐसी स्थिति में किसी भी बस को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं होता. ऐसे में हादसा कैसे हो गया. बाद में चालक उसी बस को खतरनाक उतराई से होता हुआ वापिस ला रहा था. यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो चालक की गतिविधि को संदिग्ध साबित कर रहे हैं.'

नाले में घुसा दी थी बस

आरएम सरकाघाट ने जारी प्रेस बयान में यह भी बताया कि उक्त चालक ने एक दिन पहले भी एक अन्य बस को मोरला के पास नाली में घुसा दिया था। जिसे बाद में क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया था. इस प्रकरण की भी विभाग ने जांच शुरू कर दी है. दोनों ही मामलों को लेकर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.

