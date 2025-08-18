देवघर: झारखंड में महिलाओं के विकास और उन्हें एक बेहतर प्लेटफार्म देने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं. मौजूदा सरकार पहली बार राज्य की महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के तहत प्रति माह ढाई हजार रूपये दे रही है. ताकि महिलाओं को छोटे-मोटे काम के लिए किसी के सामने पैसे नहीं मांगने पड़े.

कई जिलों में महिलाएं आज भी निम्न स्तर और बेरोजगारी से जूझ रही है. विशेष कर संथाल क्षेत्र में, जिसमें देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका जैसे जिलों में महिलाएं समाज के सबसे पिछली पंक्ति में खड़ी हैं. यदि हम देवघर जिले की बात करें तो कई ग्रामीण इलाकों में गरीबी की वजह से महिलाएं 60 से 70 रुपए प्रति दिन पर बीड़ी बनाने का काम कर अपना गुजारा कर रही हैं.

संवाददाता हितेश की रिपोर्ट (Etv Bharat)

छोटे मोटे काम पर निर्भर

महिलाओं ने बताया कि उन जैसी कई महिलाएं हैं जिन्हें विधवा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है. जिस कारण उन्हें मात्र एक हजार रूपये मिल रहा है. विधवा पेंशन की राशि लेने के कारण मंईयां सम्मान योजना की राशि उन्हें नहीं मिल रही है. इसीलिए ऐसी महिलाएं जीविका चलाने के लिए छोटा मोटा काम करने को मजबूर हैं.

महिलाओं में सुरक्षा का अभाव

ऐसे मामले सिर्फ देवघर जिले के ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है. शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी यही कहानी बयां करती हैं. यदि सरकारी स्तर पर उन्हें संसाधन मुहैया कराई जाए तो वह घरों से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होने की माद्दा रखती हैं. युवा कारोबारी टीनी कुमारी बताती हैं कि आज भी महिलाओं को यह लगता है कि देवघर जैसे जिलों में वह सुरक्षित रहकर कारोबार नहीं कर सकती. इसलिए सबसे पहले सरकार को जिले में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल करवानी होगी. तभी महिलाएं बेखौफ कारोबार में आगे आ पाएंगी.

संथाल प्रमंडल के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली कई ऐसी हुनरमंद महिलाएं हैं, जो ट्रेनिंग पाकर अच्छा काम कर रही हैं. यदि ऐसी महिलाओं को चिन्हित कर राज्य सरकार बड़े स्तर पर ट्रेनिंग कैंप चलाए तो राज्य की एक-एक महिलाएं अपने हुनर से झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती हैं: टीनी कुमारी, युवा कारोबारी

हुनरमंद महिलाओं को बाजार देने की कोशिश

देवघर जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही सामाजिक कार्यकर्ता आरती शर्मा बताती हैं कि उनके द्वारा समय-समय पर सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन कर हुनरमंद महिलाओं को बाजार देने की कोशिश की जाती है. यदि महिलाएं अपने हुनर से कोई अच्छा समान या प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो उनके सामान को लोगों के बीच तक पहुंचाने का काम उनकी संस्था करती है. ताकि महिलाओं को आर्थिक लाभ हो सके. सामाजिक कार्यकर्ता के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन अभी भी ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों की महिलाएं, संसाधनों के अभाव में खुद को कोसती नजर आ रही हैं.

महिलाओं पर 'पुरुषवाद' हावी

देवघर जिले के गौरीपुर पंचायत की मुखिया संतोषी शर्मा बताती हैं कि महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कई बार समाज अपने आप को पुरुष प्रधान साबित करने की कोशिश भी करता है और उसमें महिलाएं भी अपनी सहभागिता निभाती है. जिसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा है.

समाज में पुरुष प्रधानता कायम

आज भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, शिक्षा से दूर हैं. सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ स्कूल खोले गए हैं. बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है. देवघर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के मुखिया रहते हुए भी, मुखिया पति के आदेश का पालन होता है, जो यह बताता है कि आज भी समाज में पुरुष प्रधानता कायम है.

राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं को सशक्त और समाज में आगे लाने के लिए कई प्रयास किया जा रहे हैं. आधिकारिक स्तर पर वैसी योजनाओं की गंभीरता से निगरानी की जा रही है, ताकि एक-एक महिला को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके: पीयूष सिन्हा, उप विकास आयुक्त

महिलाओं पर सामाजिक जिम्मेदारी

वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की समस्या पर देवघर में जिला पंचायती राज पदाधिकारी रणवीर सिंह बताते हैं कि निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कहीं ना कहीं समाज में कदम से कदम मिलाकर चलने में असक्षम दिख रही हैं. जिसका मुख्य कारण शिक्षा की कमी, बाल विवाह इत्यादि जैसी समस्या है. इन समस्याओं को चिन्हित कर ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाए जाएंगे और राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों को भी विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी.

पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में असमर्थ महिला

गौरतलब है कि झारखंड में राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, महिला किसान सशक्तिकरण योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अलावा जेएसएलपीएस जैसी संस्था भी महिलाओं को संबल बनाने में जुटी है. लेकिन आजादी के 79 साल बाद भी देवघर जैसे जिले में महिलाएं, पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में असमर्थ है, क्योंकि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने की बात करने वाली ज्यादातर योजनाएं सिर्फ कागजों में दर्ज हैं. बस जरूरत है योजनाओं को धरातल पर पूरी ईमानदारी के साथ लाने की, ताकि संथाल समेत पूरे झारखंड की महिलाएं सशक्त और समृद्ध बन सके.



ये भी पढ़ें: मजदूर से मालकिन बन रही लातेहार के इस गांव की महिलाएं, घरेलू प्रोडक्ट्स तैयार कर हो रही मालामाल

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दस साल पूरे, महिला सशक्तिकरण में निभाई अहम भूमिका, रांची में कार्यक्रम का आयोजन

हजारीबाग की इन महिलाओं के दीयों की काफी ज्यादा डिमांड, परिवार के सभी सदस्य मिलकर बनाते हैं डिजाइनर दीये