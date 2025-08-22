ETV Bharat / state

देवघर सदर अस्पताल ने बनाया नया रिकॉर्ड, मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मामले में राज्यभर में दूसरा स्थान - ONLINE REGISTRATION OF PATIENTS

मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मामले में देवघर सदर अस्पताल ने नया रिकॉर्ड कायम किया है.

Deoghar Sadar Hospital
देवघर सदर अस्पताल. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 22, 2025 at 6:12 PM IST

4 Min Read

देवघर: सदर अस्पताल देवघर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. दरअसल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत सारे मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. देवघर सदर अस्पताल ने गुरुवार को करीब 98% मरीजों का ई-रजिस्ट्रेशन कर एक रिकॉर्ड कायम किया है.

देवघर सदर अस्पताल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को अस्पताल में करीब 526 मरीजों ने इलाज कराया. जिसमें 98% मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर एक रिकॉर्ड कायम किया गया है. गुरुवार को पूरे राज्य में हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में देवघर सदर अस्पताल दूसरे नंबर पर रहा.

जानकारी देते नोडल पदाधिकारी डॉ. शरद कुमार और सिविल सर्जन डॉ. युगल चौधरी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

नोडल पदाधिकारी ने दी जानकारी

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देवघर जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. शरद कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से मिले निर्देश के तहत पूरे अस्पताल को पेपरलेस करने के साथ सारे काम डिजिटाइज्ड किए जाने हैं. डॉ. शरद कुमार ने बताया कि सिविल सर्जन के नेतृत्व में सदर अस्पताल में पिछले एक साल से ई-रजिस्ट्रेशन के तहत मरीजों की एंट्री की जा रही है.

सदर अस्पताल पूरी तरह होगा डिजिटाइज्डः सीएस

वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि ई-रजिस्ट्रेशन को सफल बनाने में गुरुवार को मिले बेहतर परिणाम को देखने के बाद यह लग रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही देवघर सदर अस्पताल पूरी तरह से डिजिटाइज्ड हो जाएगा.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में राज्य में सेकेंड टॉपर

गुरुवार को हुए मरीजों के रजिस्ट्रेशन ने यह बता दिया है कि सदर अस्पताल अब धीरे-धीरे पूरी तरह से पेपरलेस होने की दिशा में चल दिया है और आने वाले समय में अस्पताल के सभी विभागों में ई-रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही मरीजों का पंजीकरण किया जाएगा. गुरुवार को हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आंकड़े को देखते हुए यह बताया जा रहा है कि पूरे राज्य में देवघर जिला सिर्फ रांची जिला से पीछे रहा है. रांची के बाद पूरे राज्य में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पंजीकरण देवघर जिले ने किया है.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को और सुलभ बनाया जाएगा

सिविल सर्जन डॉक्टर युगल प्रसाद चौधरी ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा लाई गई इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन करने का लक्ष्य रखा गया है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मरीज का डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी बेहतर तरीके से हो पता है और इसका रिकॉर्ड भी विभाग के पास लंबे समय तक रहता है. वहीं उन्होंने कहा कि इंटरनेट की बेहतर सुविधा के लिए भारतीय संचार निगम लिमिटेड से भी बात की जा रही है, ताकि बेहतर इंटरनेट सुविधा के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को और भी सुलभ बनाया जा सके.

अस्पताल के सभी विभागों की ओपीडी होगी ऑनलाइन

सिविल सर्जन डॉ. युगल चौधरी ने बताया कि आने वाले कुछ समय में सभी विभागों के ओपीडी को ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि पूरी तरह से देवघर सदर अस्पताल का काम ऑनलाइन हो सके.

गौरतलब है कि वर्तमान में इंटरनेट सुविधा बेहतर नहीं होने के कारण कई बार मरीजों का रजिस्ट्रेशन मैन्युअल तरीके से किया जाता है. जिससे कहीं ना कहीं अस्पताल को पूर्ण डिजिटलाइजेशन करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है. लेकिन आने वाले समय में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बेहतर इंटरनेट सुविधा भी बहाल कराई जा रही है. जिससे डिजिटाइजेशन का काम आसानी से हो सके.

ये भी पढ़ें-

देवघर सदर अस्पताल में जल्द मिलेगी ब्लड सेपरेटर यूनिट की सुविधा, बड़े शहर जाने से बच सकेंगे मरीज

देवघर सदर अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट विभाग की शुरुआत, सिर्फ क्रिटिकल मरीजों को मिलेगी सुविधा

देवघर में जल्द बनेगा आधुनिक ब्लड बैंक भवन, जिला प्रशासन ने फ्लोर प्लान किया तैयार

देवघर सदर अस्पताल में शुरू हो रही नई व्यवस्था, आयुष्मान भारत के मरीजों का विशेष वार्ड में होगा इलाज

देवघर: सदर अस्पताल देवघर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. दरअसल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत सारे मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. देवघर सदर अस्पताल ने गुरुवार को करीब 98% मरीजों का ई-रजिस्ट्रेशन कर एक रिकॉर्ड कायम किया है.

देवघर सदर अस्पताल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को अस्पताल में करीब 526 मरीजों ने इलाज कराया. जिसमें 98% मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर एक रिकॉर्ड कायम किया गया है. गुरुवार को पूरे राज्य में हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में देवघर सदर अस्पताल दूसरे नंबर पर रहा.

जानकारी देते नोडल पदाधिकारी डॉ. शरद कुमार और सिविल सर्जन डॉ. युगल चौधरी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

नोडल पदाधिकारी ने दी जानकारी

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देवघर जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. शरद कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से मिले निर्देश के तहत पूरे अस्पताल को पेपरलेस करने के साथ सारे काम डिजिटाइज्ड किए जाने हैं. डॉ. शरद कुमार ने बताया कि सिविल सर्जन के नेतृत्व में सदर अस्पताल में पिछले एक साल से ई-रजिस्ट्रेशन के तहत मरीजों की एंट्री की जा रही है.

सदर अस्पताल पूरी तरह होगा डिजिटाइज्डः सीएस

वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि ई-रजिस्ट्रेशन को सफल बनाने में गुरुवार को मिले बेहतर परिणाम को देखने के बाद यह लग रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही देवघर सदर अस्पताल पूरी तरह से डिजिटाइज्ड हो जाएगा.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में राज्य में सेकेंड टॉपर

गुरुवार को हुए मरीजों के रजिस्ट्रेशन ने यह बता दिया है कि सदर अस्पताल अब धीरे-धीरे पूरी तरह से पेपरलेस होने की दिशा में चल दिया है और आने वाले समय में अस्पताल के सभी विभागों में ई-रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही मरीजों का पंजीकरण किया जाएगा. गुरुवार को हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आंकड़े को देखते हुए यह बताया जा रहा है कि पूरे राज्य में देवघर जिला सिर्फ रांची जिला से पीछे रहा है. रांची के बाद पूरे राज्य में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पंजीकरण देवघर जिले ने किया है.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को और सुलभ बनाया जाएगा

सिविल सर्जन डॉक्टर युगल प्रसाद चौधरी ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा लाई गई इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन करने का लक्ष्य रखा गया है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मरीज का डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी बेहतर तरीके से हो पता है और इसका रिकॉर्ड भी विभाग के पास लंबे समय तक रहता है. वहीं उन्होंने कहा कि इंटरनेट की बेहतर सुविधा के लिए भारतीय संचार निगम लिमिटेड से भी बात की जा रही है, ताकि बेहतर इंटरनेट सुविधा के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को और भी सुलभ बनाया जा सके.

अस्पताल के सभी विभागों की ओपीडी होगी ऑनलाइन

सिविल सर्जन डॉ. युगल चौधरी ने बताया कि आने वाले कुछ समय में सभी विभागों के ओपीडी को ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि पूरी तरह से देवघर सदर अस्पताल का काम ऑनलाइन हो सके.

गौरतलब है कि वर्तमान में इंटरनेट सुविधा बेहतर नहीं होने के कारण कई बार मरीजों का रजिस्ट्रेशन मैन्युअल तरीके से किया जाता है. जिससे कहीं ना कहीं अस्पताल को पूर्ण डिजिटलाइजेशन करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है. लेकिन आने वाले समय में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बेहतर इंटरनेट सुविधा भी बहाल कराई जा रही है. जिससे डिजिटाइजेशन का काम आसानी से हो सके.

ये भी पढ़ें-

देवघर सदर अस्पताल में जल्द मिलेगी ब्लड सेपरेटर यूनिट की सुविधा, बड़े शहर जाने से बच सकेंगे मरीज

देवघर सदर अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट विभाग की शुरुआत, सिर्फ क्रिटिकल मरीजों को मिलेगी सुविधा

देवघर में जल्द बनेगा आधुनिक ब्लड बैंक भवन, जिला प्रशासन ने फ्लोर प्लान किया तैयार

देवघर सदर अस्पताल में शुरू हो रही नई व्यवस्था, आयुष्मान भारत के मरीजों का विशेष वार्ड में होगा इलाज

For All Latest Updates

TAGGED:

DEOGHAR SADAR HOSPITALDIGITIZATION OF HOSPITALSDEOGHAR HEALTH DEPARTMENTदेवघर सदर अस्पतालONLINE REGISTRATION OF PATIENTS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.