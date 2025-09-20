ETV Bharat / state

देवघर के नए एसपी सौरभ कुमार ने किया पदभार ग्रहण, कहा-अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पहली प्राथमिकता

देवघरः जिले के नए एसपी सौरभ कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहली बैठक में ही उन्होंने सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों को अपराध पर रोकथाम लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. इसके अलावा उन्होंने दुर्गा पूजा को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.

अपराध पर रोकथाम पहली प्राथमिकताः एसपी

ईटीवी भारत संवाददाता हितेश कुमार चौधरी ने नए एसपी सौरभ कुमार से खास बातचीत की. जिसमें एसपी ने कहा कि जिले में अपराध पर रोकथाम लगाना उनकी पहली प्राथमिकता है. एसपी ने हा कि संथाल परगना प्रमंडल का देवघर प्रमुख शहर है. देवघर से बिहार की सीमा भी लगती है. इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है. साथ ही उन्होंने कहा कि देवघर में बैद्यनाथ मंदिर होने के कारण यहां सालोंभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है.

देवघर के नए एसपी सौरभ कुमार से बातचीत करते संवाददाता हितेश कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बिहार चुनाव को लेकर विशेष एहतियात

देवघर एसपी सौरभ कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष एहतियात बरती जाएगी. उन्होंने तमाम पुलिस पदाधिकारियों से कहा है कि चुनाव के दौरान बिहार और देवघर के बीच हर एक गतिविधि पर नजर रखें. साथ ही सभी चेकपोस्ट पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों को चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है.

साइबर अपराध के खिलाफ जारी रहेगा अभियान