देवघर नगर निगम में परिश्रम का प्रतिफल अधर में! सफाई कर्मियों ने दी हड़ताल की चेतावनी
अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर देवघर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है.
Published : October 11, 2025 at 2:15 PM IST
देवघर: नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों साफ-सफाई का काम प्रभावित है. शहर को रोजाना चमकाने वाले सफाई कर्मी स्वयं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं. नगर निगम की कार्यशैली से क्षुब्ध सफाईकर्मियों ने साफ कहा है कि वे हर पर्व-त्योहार पर शहर को स्वच्छ बनाने हैं, लेकिन उनके परिश्रम का उचित प्रतिदान अब तक नहीं मिला.
सफाई कर्मियों को आश्वासनों पर भरोसा नहीं
कर्मचारियों ने बताया कि देवघर नगर निगम को एक बार फिर 15 अक्टूबर तक का अंतिम अल्टीमेटम दिया है. इस दौरान उनके पीएफ, ईपीएफ से जुड़ी बकाया राशि के भुगतान का आश्वासन दिया गया है. लेकिन, कर्मचारियों को अब इन आश्वासनों पर भरोसा नहीं है. सफाई कर्मियों का कहना है कि श्रावणी मेले के दौरान भी इसी प्रकार का वादा किया गया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी वेतन और भत्तों की राशि अटकी हुई है. उन्होंने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि दुर्गा पूजा और अब दीपावली के निकट आने के बावजूद उनकी जेब खाली है.
नगर विकास विभाग को भेजा गया पत्रः नगर आयुक्त
ईटीवी भारत की टीम ने जब इस विषय पर नगर आयुक्त रोहित सिन्हा से बात की, तो उन्होंने बताया कि वे सफाईकर्मियों की समस्याओं से भली-भांति अवगत हैं. उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग को इस मामले में विशेष आग्रह भेजा गया है, ताकि सफाई कर्मियों का बकाया भुगतान शीघ्र किया जा सके.नगर आयुक्त ने कहा मेरे स्तर से सदैव यही प्रयास रहा है कि सफाई कर्मियों की मांगों का समाधान प्राथमिकता से हो. मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनकी फाइलों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है. आशा है कि बहुत जल्द उनका मेहनताना उन्हें प्राप्त होगा.
अब प्रश्न यह है कि क्या इस बार देवघर नगर निगम अपने वादे को निभा पाएगा या सफाईकर्मियों को एक बार फिर आश्वासन से ही संतोष करना पड़ेगा. देवघर की सड़कों की चमक भले लौट आए, पर कर्मियों की आंखों की चमक तभी लौटेगी जब उनके हाथों में उनके परिश्रम की पाई-पाई पहुंचेगी.
