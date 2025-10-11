ETV Bharat / state

देवघर नगर निगम में परिश्रम का प्रतिफल अधर में! सफाई कर्मियों ने दी हड़ताल की चेतावनी

देवघर नगर निगम का कार्यालय. ( फोटो-ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 11, 2025 at 2:15 PM IST 2 Min Read