देवघर के सरोवर और तालाब में नहीं होती नियमित साफ सफाई, ट्रीटमेंट प्लांट शुरू करने की उठी मांग

देवघर: बाबा धाम आध्यात्मिक नगरी है. यहां सैकड़ों साल पुराने मंदिर, ऐतिहासिक धरोहर और कई प्राचीन तालाब और सरोवर मौजूद हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां के तालाबों में पूजा-अर्चना करने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. जिसमें शिवगंगा सरोवर, हरलाजोरी तालाब, पूरंधा तालाब समेत कई सरोवर हैं, जिनका महत्व न केवल धार्मिक रुप से बड़ा है बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बेहद खास है.

सरोवर और तालाब की स्वच्छता पर गंभीर नहीं प्रशासन

अफसोस की बात यह है कि इन सरोवरों की स्वच्छता और संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. हालांकि प्रशासन ने इनके संरक्षण के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गईं, लेकिन यह योजना कागजों पर सिमट कर रह गई है. जिला प्रशासन की ओर से बाबा धाम के पास स्थित शिव गंगा सरोवर को साफ रखने के लिए आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना बनाई गई थी. इस प्लांट के जरिए सरोवर को गंदगी से मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन हकीकत यह है कि सभी ट्रीटमेंट प्लांट अधर में अटके पड़े हैं और सफाई के लिए लाई गई बंद मशीन धूल खा रही है.

संवाददाता हितेश की रिपोर्ट

सरोवर में फैली गंदगी से आम लोग परेशान

स्थानीय लोगों का कहना है कि सरोवरों में फैली गंदगी से आम लोगों का जीना दूभर हो गया है. दुर्गंध और प्रदूषण से आसपास का वातावरण खराब हो रहा है. नगर निगम कभी कभी तालाब की सफाई करवा देता है लेकिन सरोवर को नियमित सफाई की जरुरत है. लोगों ने बताया कि धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इन तालाबों का हाल देख हृदय व्यथित हो जाता है. दरअसल शिवगंगा सरोवर में कई श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचते हैं लेकिन यहां गंदगी देखकर उनकी आस्था को चोट पहुंचती है.