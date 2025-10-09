स्कूल में छात्रा लहूलुहान होने के बाद भी शिक्षकों ने नहीं भेजा घर, गेट पर लगाए ताले, बाउंड्री फांद कर पहुंचे परिजन
देवघर में एक स्कूल में छात्रा को चोट लगने के बाद परिजनों को सूचना नहीं दी गई. जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई.
Published : October 9, 2025 at 4:49 PM IST
देवघर: जिले के सोनारायठाड़ी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय इन दिनों अपनी लापरवाही और संवेदनहीनता के कारण सुर्खियों में है. एक मासूम छात्रा के घायल होने की घटना ने न केवल विद्यालय प्रशासन की पोल खोल दी है बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है.
घटना मंगलवार की है, स्कूल परिसर में दो बच्चों के बीच मामूली विवाद झगड़े में बदल गया. वहीं, शिक्षकगण अपने कक्ष में बैठकर गप्पे मार रहे थे. उसी दौरान एक बच्ची को गंभीर चोट लग गई. बताया जाता है कि घायल बच्ची की हालत इतनी गंभीर थी कि वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी. जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली, वे दौड़े-दौड़े विद्यालय पहुंचे, लेकिन यहां जो हुआ, वह किसी शर्मनाक उदाहरण से कम नहीं था. परिजनों के मुताबिक, जैसे ही विद्यालय प्रशासन को घटना की भनक लगी, उन्होंने गेट बंद करा दिया ताकि कोई अंदर न जा सके.
ईटीवी भारत ने जब घटनास्थल पहुंची तो विद्यालय का गेट घंटों तक बंद रहा. किसी भी शिक्षक या प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बाहर निकलकर जवाब देना तक उचित नहीं समझा. यह वही सरकारी विद्यालय है, जहां गरीब और निर्धन परिवार अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य का सपना देखने भेजते हैं, लेकिन वहां अब भय और उदासीनता का साम्राज्य पसरा है.
जब इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है.
लोग उठा रहे हैं सवाल
इस घटना के बाद देवघर प्रशासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से संवेदनहीनता पर उतर आया है. उन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर स्कूल में बच्चे असुरक्षित हैं, तो यह केवल एक बच्ची की नहीं, बल्कि पूरे समाज की शिक्षा पर चोट है.
