देवघर में किसानों को ग्राफ्टिंग तकनीक से खेती करना हो रहा मुश्किल! सरकारी संसाधन की कमी बनी बड़ूी वजह

देवघर: झारखंड के संथाल परगना की ज्यादातर आबादी कृषि आधारित है. कृषि की उपज से होने वाले आय से ही यहां के लोग अपना जीवन यापन चलाते हैं लेकिन संथाल क्षेत्र के किसानों के लिए खेती करना चुनौतियों से भरा काम है क्योंकि यहां की ज्यादातर जमीन पथरीली है और कम उपजाऊ है. यदि मौसम भी साथ ना दे तो फिर किसानों का जीना मुश्किल हो जाता है. अत्यधिक बारिश के कारण कई बार खेत में लगी फसल बर्बाद हो जाती है.

मिट्टी पर ग्राफ्ट तकनीक विफल!

इसलिए देवघर जैसे जिले में किसान अपनी फसल को दोगुना करने के लिए ग्राफ्टिंग खेती करने की कोशिश करते नजर हैं, ताकि उनके फसल की उत्पादन दोगुनी हो सके और विपरीत मौसम के बावजूद खेतों में फसल मजबूती के साथ लहलहाती रहे. लेकिन देवघर की मिट्टी पर ग्राफ्ट तकनीक की खेती सफल नहीं हो पा रही हैं.

मजदूरों की कमी और संसाधन के अभाव

दरअसल, सारवां प्रखंड के बाराकोला गांव में ग्राफ्ट तकनीक से खेती कर रहे किसान नवीन कुमार ने बताया कि फसल की उपज और आय बढ़ाने के लिए उन्होंने ग्राफ्ट तकनीक से खेती करने की कोशिश की. लेकिन मजदूरों की कमी और संसाधन के अभाव की वजह से ग्राफ्ट तकनीक से खेती करना सफल नहीं हो पाया.

राज्य सरकार के पास नहीं है ग्राफ्टिंग तकनीक से जुड़ी योजना

बाराकोला गांव के किसानों ने बताया कि ग्राफ्टिंग तकनीक से खेती की जानकारी भी किसानों के पास नहीं है. जानकारी और संसाधन के अभाव में ग्राफ्टिंग की खेती सफल नहीं हो पा रही है. ग्राफ्टिंग तकनीक से खेती करने के लिए झारखंड सरकार की कोई विशेष योजना, किसानों के बीच में नहीं है लेकिन ग्राफ्टिंग खेती को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर किसानों के बीच ग्राफ्ट तकनीक से बने पौधों को जरूर बांटा जाता है.

ग्राफ्टिंग के जो पौधे होते हैं वह बहुत ही मजबूत और अच्छे होते हैं. वैसे पौधों को वैज्ञानिक रिसर्च के बाद बनाया जाता है. ग्राफ्टिंग प्लांट वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र जैसे संस्थानों में काफी रिसर्च के बाद डेवलप किया जाता है. ऐसे पौधों में प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक होती है और ज्यादा बारिश में भी पौधे खराब नहीं होते हैं: यशराज कुमार, कृषि पदाधिकारी