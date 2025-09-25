ETV Bharat / state

देवघर में किसानों को ग्राफ्टिंग तकनीक से खेती करना हो रहा मुश्किल! सरकारी संसाधन की कमी बनी बड़ूी वजह

देवघर जिले के बाराकोला गांव में किसानों को ग्राफ्ट तकनीक से खेती करना मुश्किल हो रहा है. किसानों को इसमें कई परेशानी हो रही है.

Deoghar farmers finding difficult to cultivate
ग्राफ्टिंग तकनीक से खेती में किसानों को परेशानी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2025 at 7:55 PM IST

देवघर: झारखंड के संथाल परगना की ज्यादातर आबादी कृषि आधारित है. कृषि की उपज से होने वाले आय से ही यहां के लोग अपना जीवन यापन चलाते हैं लेकिन संथाल क्षेत्र के किसानों के लिए खेती करना चुनौतियों से भरा काम है क्योंकि यहां की ज्यादातर जमीन पथरीली है और कम उपजाऊ है. यदि मौसम भी साथ ना दे तो फिर किसानों का जीना मुश्किल हो जाता है. अत्यधिक बारिश के कारण कई बार खेत में लगी फसल बर्बाद हो जाती है.

मिट्टी पर ग्राफ्ट तकनीक विफल!

इसलिए देवघर जैसे जिले में किसान अपनी फसल को दोगुना करने के लिए ग्राफ्टिंग खेती करने की कोशिश करते नजर हैं, ताकि उनके फसल की उत्पादन दोगुनी हो सके और विपरीत मौसम के बावजूद खेतों में फसल मजबूती के साथ लहलहाती रहे. लेकिन देवघर की मिट्टी पर ग्राफ्ट तकनीक की खेती सफल नहीं हो पा रही हैं.

ग्राफ्टिंग तकनीक से खेती करना हो रहा मुश्किल? (Etv Bharat)

मजदूरों की कमी और संसाधन के अभाव

दरअसल, सारवां प्रखंड के बाराकोला गांव में ग्राफ्ट तकनीक से खेती कर रहे किसान नवीन कुमार ने बताया कि फसल की उपज और आय बढ़ाने के लिए उन्होंने ग्राफ्ट तकनीक से खेती करने की कोशिश की. लेकिन मजदूरों की कमी और संसाधन के अभाव की वजह से ग्राफ्ट तकनीक से खेती करना सफल नहीं हो पाया.

राज्य सरकार के पास नहीं है ग्राफ्टिंग तकनीक से जुड़ी योजना

बाराकोला गांव के किसानों ने बताया कि ग्राफ्टिंग तकनीक से खेती की जानकारी भी किसानों के पास नहीं है. जानकारी और संसाधन के अभाव में ग्राफ्टिंग की खेती सफल नहीं हो पा रही है. ग्राफ्टिंग तकनीक से खेती करने के लिए झारखंड सरकार की कोई विशेष योजना, किसानों के बीच में नहीं है लेकिन ग्राफ्टिंग खेती को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर किसानों के बीच ग्राफ्ट तकनीक से बने पौधों को जरूर बांटा जाता है.

ग्राफ्टिंग के जो पौधे होते हैं वह बहुत ही मजबूत और अच्छे होते हैं. वैसे पौधों को वैज्ञानिक रिसर्च के बाद बनाया जाता है. ग्राफ्टिंग प्लांट वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र जैसे संस्थानों में काफी रिसर्च के बाद डेवलप किया जाता है. ऐसे पौधों में प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक होती है और ज्यादा बारिश में भी पौधे खराब नहीं होते हैं: यशराज कुमार, कृषि पदाधिकारी

राज्य सरकार अनुदान पर मुहैया कर रही है ग्राफ्टेड प्लांट

कृषि पदाधिकारी ने बताया कि ग्राफ्टिंग की खेती में किसानों को काफी मेहनत करनी पड़ती है. यदि सही समय पर ग्राफ्टिंग तकनीक की खेती नहीं की गई तो फिर लोगों को काफी नुकसान भी होता है. देवघर में ग्राफ्टिंग की खेती करने के दौरान किसानों को आ रही परेशानी पर जिले के कृषि पदाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार अनुदान पर ग्राफ्टेड प्लांट मुहैया कर रही है. आने वाले समय में ग्राफ्टिंग खेती को बढ़ावा देने के लिए भी किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाई जाएगी.

ग्राफ्टिंग तकनीक की जानकारी किसानों तक पहुंचाने की हो रही है कोशिश

किसानों के बीच ग्राफ्टिंग तकनीक की खेती के लिए जागरूकता फैलाने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी यशराज ने कहा कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि मित्र, उद्यान मित्र सहित ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को लोगों के बीच ग्राफ्टिंग तकनीक की जानकारी दी जा रही है और आने वाले समय में इसको लेकर विशेष कार्य किए जाएंगे.

क्या होती है ग्राफ्टिंग तकनीक?

दरअसल ग्राफ्टिंग तकनीक बागवानी तकनीक जैसी है. जिसमें दो अलग-अलग पौधों के हिस्सों को मिलाकर अलग पौधा तैयार किया जाता है, जिससे दोनों पौधों के गुण या यूं कहें कि विशेषताएं एक साथ मिल जाती हैं. इस प्रक्रिया के आगे बढ़ाने के बीच एक पौधे का ऊपरी भाग दूसरे पौधे के निचले भाग से जोड़ दिया जाता है ताकि वे एक साथ विकसित हो सकें.

