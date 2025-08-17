ETV Bharat / state

देवघर एम्स के डॉक्टर पेशेंट का अच्छे इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए मरीजों को गोद ले रहे हैं.

Deoghar AIIMS
देवघर एम्स का प्रवेश द्वार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2025 at 8:44 PM IST

4 Min Read

देवघर: झारखंड से ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) जैसी खतरनाक बीमारी को जड़ से समाप्त करने की कोशिश जारी है. इन्हीं प्रयासों के चलते झारखंड सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस पर काम कर रही है. झारखंड में टीबी मरीजों को चिन्हित कर उन्हें बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है. ताकि झारखंड से टीवी को पूरी तरह से खत्म किया जा सके.

संथाल क्षेत्र में टीबी के मरीजों की संख्या अच्छी खासी

कुपोषण, गरीबी और सीमित स्वास्थ्य सेवा को लेकर झारखंड के संथाल क्षेत्र में टीबी के मरीज गांव-गांव में पाए जाते हैं. हालांकि टीवी के मरीजों की सटीक संख्या अभी तक जिला स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जारी नहीं की गई है. लेकिन संथाल क्षेत्र के सभी जिलों में टीबी के मरीज पाए जाते हैं.

जानकारी देते एम्स निदेशक डॉ. सौरव वार्ष्णेय (Etv Bharat)

टीबी मरीजों को गोद ले रहे हैं डॉक्टर

इसी को देखते हुए देवघर जिले में टीबी के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, एम्स अस्पताल के द्वारा एक बेहतर पहल की जा रही है. टीबी के मरीजों को अच्छे पोषण के साथ साथ, सारी दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए देवघर एम्स के डॉक्टर, टीबी मरीजों को गोद ले रहे हैं. देवघर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरव वार्ष्णेय से मिली जानकारी के अनुसार एम्स के बीस डॉक्टरों ने देवीपुर क्षेत्र में रहने वाले टीबी के मरीज को गोद लिया है.

टीबी मरीजों के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं डॉक्टर

डॉक्टर सौरव वार्ष्णेय ने बताया कि संथाल क्षेत्र और देवघर जिले में गरीबी भी चरम पर है. ऐसे में गरीबी के साथ साथ जो मरीज टीबी से ग्रसित हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं मिल पाता है. इसलिए गरीब मरीज को पोषक तत्व से युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टर अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं और मरीजों को किस प्रकार दवाई खाना है, इसका भी विशेष ध्यान रखते हैं.

जिन डॉक्टरों ने टीबी के मरीजों को गोद लिया है. वे सभी समय-समय पर अपने मरीज का अध्ययन करते हैं और पोषण पोटली के नाम से उनके बीच पोषक युक्त भोजन का भी वितरण करते हैं: सौरव वार्ष्णेय, निदेशक, एम्स

टीबी के प्रति जागरूक अभियान को विस्तार देने की जरुरत

एम्स के साथ-साथ जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाकर टीबी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है. सारे सरकारी अस्पतालों में टीबी से जुड़ी दवाओं की समय-समय पर निगरानी की जाती है. वही जिला स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से मिले आंकड़ों के अनुसार गोड्डा और देवघर जिले में करीब दो हजार से ज्यादा मरीज टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित हैं. ऐसे में देवघर जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय-समय पर लोगों के बीच दवाइयां का वितरण किया जाता है और यह भी निरीक्षण किया जाता है कि लोग दवाई समय पर ले रहे हैं अथवा लापरवाही बरत रहे हैं.

मरीजों के लिए फ्री में दवाइयां उपलब्ध

गौरतलब है कि झारखंड में टीबी से ग्रसित मरीजों को इलाज के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है. टीबी के मरीजों को अच्छा भोजन करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से पांच सौ रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं. इसके अलावा झारखंड सरकार की तरफ से सभी स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप केंद्रों पर मरीज के लिए मुफ्त में दवा भी उपलब्ध कराई जाती है.

इन सभी सुविधाओं के बीच एम्स प्रबंधन की तरफ से टीबी के मरीजों के लिए शुरू की यह पहल कहीं ना कहीं टीवी के मरीजों को राहत महसूस करवा रही है. अब देखने वाली बात यह होगी कि एम्स के द्वारा शुरू की गई इस पहल से देवघर जिले के कितने मरीज टीबी की बीमारी से मुक्त हो पाते हैं.

