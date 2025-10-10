रामनुजगंज से बलरामपुर नहीं होगी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की शिफ्टिंग, डीईओ का बयान
रामानुजगंज से बलरामपुर में जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस की शिफ्टिंग नहीं की जाएगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2025 at 3:22 PM IST
बलरामपुर: रामानुजगंज से जिला शिक्षा अधिकारी की शिफ्टिंग से जुड़ी खबरों को जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव ने अफवाह बताया है. उन्होंने ऐसी किसी कवायद का खंडन किया है. इससे पहले इस मुद्दे पर जन प्रतिनिधियों ने डीईओ कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताया था. राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि और अन्य लोगों का कहना है कि वर्षों से यहां जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय संचालित किया जा रहा है. इसकी शिफ्टिंग नहीं की जानी चाहिए.
1976 से रामानुजगंज में डीईओ ऑफिस संचालित: बलरामपुर रामानुजगंज सरगुजा जिले का जब हिस्सा था. तब से रामानुजगंज में जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस संचालित हो रहा है. साल 2012 में जब बलरामपुर जिला बना तो रामानुजगंज के लोगों ने इसका विरोध किया और बलरामपुर के साथ रामानुजगंज का नाम जोड़ने और यहां संचालित जिला स्तरीय कार्यालय को यहीं संचालित करने की मांग की थी. जिसके बाद से अब तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रामानुजगंज में ही संचालित हो रहा है.
गुपचुप तरीके से ऑफिस शिफ्टिंग की चर्चा: रामानुजगंज में यह बात फैल गई कि गुपचुप तरीके से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को शिफ्ट किया जा रहा है. इसके बाद जनप्रतिनिधि डीईओ कार्यालय पहुंचे और जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर कार्यालय को शिफ्ट नहीं करने की मांग की. इस पर जिला शिक्षा अधिकारी मनीराम यादव ने ने कहा कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है.
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रामानुजगंज में लगता है, उसके परिवर्तन का कहीं कोई निर्देश नहीं था. किसी के तरफ से गलत फहमी फैलाई गई है. शाखा का संचालन पूर्ववत होता रहेगा. शासन का यही निर्देश है कि जो कर्मचारी रामानुजगंज में बैठते हैं वो यहीं बैठकर काम करते रहेंगे, जो कलेक्ट्रेट शाखा में बैठकर काम करते हैं वे वहीं बैठकर काम करेंगे. जो सेटअप चल रहा है उसी हिसाब से सेटअप चलेगा- मनीराम यादव, डीईओ, रामानुजगंज
अब यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि बलरामपुर और रामानुजगंज में संचालित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहले की तरह चलता रहेगा. जो कर्मचारी रामानुजगंज में काम कर रहे हैं वे रामानुजगंज में काम करते रहेंगे. जो कर्मचारी बलरामपुर में काम कर रहे हैं वो बलरामपुर में काम करते रहेंगे.