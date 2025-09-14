ETV Bharat / state

डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025: सीएम विष्णु देव साय ने किया शुभारंभ

हेल्थ सुविधाओं में विस्तार: सीएम ने कहा कि हम लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. साय ने कहा कि साल 2000 में जहां केवल एक मेडिकल कॉलेज था, वहीं आज 15 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं. आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से मरीजों और बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है. वहीं, सस्ती जेनेरिक दवाइयां आम जनता के लिए कारगर साबित हो रही है.

सरकार बनने के पहले दिन से ही हमने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति दी गई. साथ ही फिजियोथैरेपी, नर्सिंग और मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल जैसे संस्थानों की स्थापना की जा रही है. स्वस्थ छत्तीसगढ़ के साथ ही हम प्रगति की भी बात कर रहे हैं: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025: विष्णु देव साय ने कहा कि पिछले 20 महीनों में प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करते हुए दुर्गम अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार ने किया. डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन रायपुर के निजी होटल में किया गया. कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए. दांतों की जांच से जुड़े मशीनों को भी सीएम ने इस मौके पर देखा. सीएम ने डेंटल एसोसिएशन की वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया.

रायपुर: मुख्यमंत्री ने 3 दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 का शुभारंभ शनिवार को रायपुर में किया. सीएम ने कहा कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता के आरोग्य के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा करने का लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. सीएम ने कहा कि मानव मुस्कान को सुरक्षित रखने और सहेजने में दंत चिकित्सकों की भूमिका अहम है.

सीएम ने की डॉक्टरों की तारीफ: मुख्यमंत्री ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की चर्चा करते हुए कहा कि पान मसाला, गुटखा और तंबाकू की वजह से मुंह के कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. सीएम ने कहा कि दांतों की देखभाल और सुंदर मुस्कान देने में दंत चिकित्सकों की अहम भूमिका है.

1999 में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय एम्स दिल्ली पर पूरे देश के मरीजों का दबाव था. तब हमने संसद में निवेदन किया था कि छत्तीसगढ़ में भी एम्स की स्थापना हो. सौभाग्य से 1 नवम्बर 2000 को राज्य गठन के बाद पहली किस्त में छह राज्यों को एम्स की सौगात मिली और छत्तीसगढ़ को भी यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुई: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

''पीएम के विकसित भारत पर हो रहा काम'': मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है. इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ विजन 2047’ डॉक्यूमेंट तैयार किया और 10 मिशन बनाकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. साय ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश का जीएसडीपी 5 लाख करोड़ है, जिसे वर्ष 2047 तक 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है. सीएम ने कहा इस दिशा में हम पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ खनिज और वन संपदा से समृद्ध है, मेहनतकश किसान और परिश्रमी जनता इसकी असली ताकत हैं. “छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया” की कहावत को दोहराते हुए सीएम ने विश्वास जताया कि प्रदेश 2047 तक अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करेगा.

सीएम ने की जीएसटी सुधार की तारीफ: जीएसटी सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में जीएसटी के स्लैब को 5 और 18 प्रतिशत में एकरूप किया गया. इससे व्यापार और कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा तथा व्यावसायिक गतिविधियाँ सरल होंगी। यह प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि को दर्शाता है, जो भारत को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाएगा.

मानव की मुस्कान सबसे कीमती है और उसे सुरक्षित रखने व सहेजने में दंत चिकित्सकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. तीन दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दंत चिकित्सक मुँह और दाँत से जुड़ी बीमारियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और उनके उपचार की दिशा में नए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

स्वास्थ्य मंत्री ने किया दावा: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और नक्सल प्रभावित व दूरस्थ अंचलों तक गुणवत्तापूर्ण सुविधाएँ पहुंचाई जा रही हैं, उन्होंने बताया कि बस्तर में 20 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है और यह हमारे प्रयासों का प्रमाण है कि सुकमा जिले के चिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र को एनक्यूएएस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है.

मेडिकल कॉलेज की स्थापना: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति के साथ अब कुल 15 मेडिकल कॉलेज होंगे. इसके अलावा बिलासपुर में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, 12 नए नर्सिंग कॉलेज और पाँच फिजियोथैरेपी कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं. विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट और दुर्गम क्षेत्रों के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है.