डेंटल क्लीनिक पर लापरवाही का आरोप: महिला की हुई मौत, विधायक ने की सख्त कार्रवाई की मांग

चतरा: शहर के गुदरी बाजार स्थित डेंटल क्लीनिक में इलाज के बाद एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. जिस क्लीनिक पर आरोप लगा है, उसका नाम ज्या डेंटल क्लिनक है. वहीं मृत महिला की पहचान गोमती देवी के रूप में हुई है, वह लोवागाड़ा गांव की रहने वाली थी.

मृतका के बेटे पंकज मिश्रा ने क्लीनिक संचालक डॉ. ज्या पर घोर लापरवाही और गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है. परिजनों के अनुसार, गोमती देवी को दांत दर्द का इलाज कराने क्लीनिक लाया गया था.

इंजेक्शन के दौरान सुई टूटने का आरोप

परिजनों का आरोप है कि जांच के बाद डॉक्टर ने महिला को एक इंजेक्शन लगाया. इंजेक्शन लगाने के दौरान सुई टूट गई, जो अभी भी महिला के शरीर में है. इंजेक्शन लगाने के बाद वे गोमती देवी को घर ले गए, लेकिन देर रात उनकी हालत अचानक बिगड़ गई. परिजन उन्हें सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

विधायक ने उठाए सवाल

घटना की सूचना मिलते ही चतरा विधायक जनार्दन पासवान सदर अस्पताल पहुंचे. उन्होंने इस गंभीर मामले पर आक्रोश व्यक्त करते हुए उच्चस्तरीय जांच और दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. विधायक ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि झारखंड में डॉक्टरों की भारी कमी है, फिर भी स्वास्थ्य मंत्री नई भर्तियां करने के बजाय सिर्फ बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं. सरकार सिर्फ घोषणाओं और बयानबाजी पर केंद्रित है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है.