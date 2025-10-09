ETV Bharat / state

डेंटल क्लीनिक पर लापरवाही का आरोप: महिला की हुई मौत, विधायक ने की सख्त कार्रवाई की मांग

चतरा में एक महिला की मौत के बाद एक डेंटल क्लीनिक पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है.

Jaya dental clinic Chatra
मृतक के परिजनों के साथ विधायक (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

October 9, 2025

चतरा: शहर के गुदरी बाजार स्थित डेंटल क्लीनिक में इलाज के बाद एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. जिस क्लीनिक पर आरोप लगा है, उसका नाम ज्या डेंटल क्लिनक है. वहीं मृत महिला की पहचान गोमती देवी के रूप में हुई है, वह लोवागाड़ा गांव की रहने वाली थी.

मृतका के बेटे पंकज मिश्रा ने क्लीनिक संचालक डॉ. ज्या पर घोर लापरवाही और गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है. परिजनों के अनुसार, गोमती देवी को दांत दर्द का इलाज कराने क्लीनिक लाया गया था.

परिजन, चिकित्सक और विधायक के बयान (Etv Bharat)

इंजेक्शन के दौरान सुई टूटने का आरोप

परिजनों का आरोप है कि जांच के बाद डॉक्टर ने महिला को एक इंजेक्शन लगाया. इंजेक्शन लगाने के दौरान सुई टूट गई, जो अभी भी महिला के शरीर में है. इंजेक्शन लगाने के बाद वे गोमती देवी को घर ले गए, लेकिन देर रात उनकी हालत अचानक बिगड़ गई. परिजन उन्हें सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

विधायक ने उठाए सवाल

घटना की सूचना मिलते ही चतरा विधायक जनार्दन पासवान सदर अस्पताल पहुंचे. उन्होंने इस गंभीर मामले पर आक्रोश व्यक्त करते हुए उच्चस्तरीय जांच और दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. विधायक ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि झारखंड में डॉक्टरों की भारी कमी है, फिर भी स्वास्थ्य मंत्री नई भर्तियां करने के बजाय सिर्फ बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं. सरकार सिर्फ घोषणाओं और बयानबाजी पर केंद्रित है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है.

डॉक्टर ने खुद को बताया निर्दोष

डॉ. ज्या ने इस पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताया है और सभी आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि जब महिला क्लीनिक आई थी, तब वह ठीक से चल नहीं पा रही थी. उन्होंने उसे इंजेक्शन देने की बात से पूरी तरह इनकार किया और कहा कि उन्होंने सिर्फ दवा लिखी थी और तीन दिन बाद दोबारा आने की सलाह दी थी.

डॉ. ज्या ने संदेह जताया कि महिला के मुंह से झाग उसके परिवार वालों द्वारा दी गई किसी जहरीली दवा के कारण निकला होगा, जिससे उसकी मौत हुई होगी. उन्होंने कहा, "जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी."

मृतका के बेटे पंकज मिश्रा ने जिला प्रशासन से आरोपी डॉक्टर के ख़िलाफ कड़ी कार्रवाई करने और क्लीनिक को तुरंत सील करने की मांग की है. इस बीच, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. पंकज ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

JAYA DENTAL CLINIC CHATRA DENTAL CLINIC CHATRA CHATRA MLA चतरा में महिला की मौत WOMAN DIED IN CHATRA

