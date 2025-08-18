ETV Bharat / state

गोरखपुर में डेंगू के मरीज पिछले साल की तुलना में हुए दोगुने; एलाइजा टेस्ट के बाद और बढ़ेगी संख्या, ऐसे करें बचाव - DENGUE PATIENTS IN GORAKHPUR

सीएमओ डॉ. राकेश झा ने कहा पिछले साल 31 जुलाई तक 32 डेंगू केस मिले थे. इस साल 14 अगस्त 2025 तक 71 मरीज मिले.

Photo Credit- ETV Bharat
गोरखपुर में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीज (Photo Credit- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 6:02 PM IST

4 Min Read

गोरखपुर: स्वच्छता, सफाई और मच्छरों के खात्मे के बाद भी गोरखपुर में डेंगू के मरीज पिछले वर्ष के आंकड़े से ज्यादा, इस वर्ष के रिकॉर्ड में दर्ज किए जा चुके हैं. 14 अगस्त 2025 तक यह आंकड़ा 71 का है, जबकि पिछले साल 31 जुलाई तक मात्र 32 मामले रिपोर्ट किए गए थे.

इसके अलावा बड़ी संख्या में बुखार पीड़ितों की डेंगू की रैपिड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है. स्वास्थ्य विभाग एलाइजा जांच रिपोर्ट के आधार पर ही मरीज में डेंगू की पुष्टि करता है.

घरों में पहुंच रही स्वास्थ्य विभाग की टीम (Video Credit- ETV Bharat)

बारिश शुरू होने के बाद डेंगू के मामले बढ़े: बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से जो आंकड़ा मिला है, उसके अनुसार जनवरी में 19 लोगों की रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी. जुलाई में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 47 हो गई. अगस्त में 14 तारीख तक यह संख्या 71 पर पहुंच गयी.

डेंगू के मरीज प्राइवेट अस्पतालों में भी करा रहे इलाज: कई लोग रैपिड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर निजी अस्पतालों में भी उपचार करा रहे हैं. उनका डेटा न तो बीआरडी के पास है और न ही स्वास्थ्य विभाग के पास. ऐसे मरीजों ने एलाइजा जांच नहीं करायी और न ही उन्होंने इसकी सूचना विभाग को दी.

Photo Credit- ETV Bharat
डेंगू मरीजों की रिपोर्ट देखते डॉक्टर (Photo Credit- ETV Bharat)

जमा पानी में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा: जिला मलेरिया नियंत्रण अधिकारी अंगद सिंह ने कहा कि वह और उनकी टीम शहरी क्षेत्र के विभिन्न मोहल्ले में घर-घर जा रहे हैं. घरों की जांच कर रहे हैं. लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है. रोकथाम के उपाय लोगों को बताये जा रहे हैं. जमा पानी में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है.

मुफ्त एलाइजा टेस्ट की सुविधा दे रहा स्वास्थ्य विभाग: अंगद सिंह ने कहा कि जिन मरीजों की रैपिड जांच पॉजिटिव आ रही है, वह स्वास्थ्य विभाग में आएं और उनकी निशुल्क एलाइजा जांच कराई जाएगी. अगर बुखार हो, तो प्रशिक्षित चिकित्सक को दिखाएं. चिकित्सक की निगरानी में दवा के साथ पर्याप्त बेड रेस्ट लें. तरल भोज्य पदार्थों का सेवन करें और खूब पानी पियें.

Photo Credit- ETV Bharat
डेंगू मच्छरों की रोकथाम का अभाव (Photo Credit- ETV Bharat)

बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लें: सीएमओ डॉ. राकेश झा ने कहा, बुखार हो तो अपने मन से दवा न लें. शारीरिक श्रम न करें. बुखार उतरने लगे, तो निश्चित न हों. सावधानी जारी रखें. बुखार ठीक होने के बाद भी बेड रेस्ट लें. साथ ही सावधानी बरतने में छत और घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री इक्कठा न होने दें.

हर हफ्ते कूलर का पानी खाली करें: हफ्ते में एक बार खुले पानी के डिब्बा के पानी खाली कर दें और दोबारा से उन्हें सुखाएं. प्रत्येक सप्ताह कूलर का पानी खाली कर दें और उसे सुखाकर पानी भरें. पानी के बर्तन और टंकी को ढक कर रखें. हैंडपंप के पास गंदगी इकट्ठा न होने दें.

Photo Credit- ETV Bharat
डेंगू को लेकर जागरूक कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारी (Photo Credit- ETV Bharat)

दिन में पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें: सीएमओ डॉ. राकेश झा ने कहा कि साफ जमा पानी में मिट्टी का तेल या जला हुआ इंजन का तेल डालें और दिन में पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें. डेंगू में तेज बुखार, त्वचा पर चकत्ते, तेज सिर दर्द, पीठ दर्द, आंखों में दर्द, मसूड़े से खून बहना, नाक से खून बहना, जोड़ों में दर्द, उल्टी और डायरिया की शिकायत भी होती है.

Photo Credit- ETV Bharat
डेंगू वार्ड में मौजूद मरीज (Photo Credit- ETV Bharat)

पिछले 7 सालों में कितने डेंगू के मरीज मिले: अगर आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2017 में जिले में डेंगू के 11 कुल मामले रिपोर्ट हुए थे. वर्ष 2018 में डेंगू के 25, वर्ष 2019 में 114, वर्ष 2020 में 9, वर्ष 2021 में 67, वर्ष 2020 में 318, वर्ष 2023 में 276 और वर्ष 2024 में 172 मरीज मिले थे.

