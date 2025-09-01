ETV Bharat / state

दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का कहर, पिछला साल का टूटा रिकॉर्ड - DENGUE IN DELHI NCR

MCD की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 30 अगस्त तक मलेरिया के 235 मामले सामने आए हैं,पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 210 था.

दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का कहर
दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का कहर (ETV Bharat)
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां लगातार अपने पैर पसार रही हैं. सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल अब तक इन बीमारियों के मामले पिछले वर्ष से ज्यादा दर्ज किए जा चुके हैं.

यही नहीं विशेषज्ञों का कहना है कि असल मामलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है क्योंकि बहुत से मरीज निजी अस्पतालों या घरेलू उपचार तक ही सीमित रह जाते हैं और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाते.

पिछले साल का तोड़ा रिकॉर्ड

दिल्ली नगर निगम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 30 अगस्त तक मलेरिया के कुल 235 मामले सामने आए हैं जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 210 था. डेंगू के मामलों की संख्या 499 तक पहुंच गई है जबकि पिछले साल यह संख्या 481 थी. चिकनगुनिया की बात करें तो अब तक 37 लोग इस बीमारी से प्रभावित पाए गए हैं जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 29 था.

एमसीडी की मलेरिया विभाग की चेयरपर्सन नीता बिष्ट का कहना है कि,

"हालात नियंत्रण में हैं. उन्होंने दावा किया कि अब तक एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है. निगम लगातार एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव कर रहा है और फॉगिंग अभियान भी तेज किया गया है."

बीजेपी सरकार ने किया युद्ध स्तर पर काम

उनका कहना है कि भाजपा सरकार बनने के बाद बीमारियों की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर काम हुआ है. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पिछले साल डेंगू से 11 मौतें हुई थीं और छह हजार से अधिक मामले दर्ज हुए थे.

विपक्ष ने सरकार साधा निशाना

विपक्षी आम आदमी पार्टी ने डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग का कहना है कि

"भाजपा की सरकार दिल्ली में डेंगू चिकन गुनिया और मलेरिया के रोकथाम में पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है. दिल्ली में लगातार मच्छर जनित बीमारियां फैल रही है. लेकिन भाजपा के नेताओं को जनता की कोई चिंता नहीं है."

वहीं इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नेता और वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल ने एमसीडी पर गंभीर आरोप लगाए उनका कहना है कि निगम अधिकारियों की लापरवाही के चलते राजधानी में हालात बिगड़ रहे हैं और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

