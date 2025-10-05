गाजियाबाद में डेंगू को लेकर अलर्ट, हफ्ते भर में बढ़े मामलों को देख हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग
ग़ाज़ियाबाद में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक़ बीते एक सप्ताह में डेंगू के मामलों में अचानक से तेज़ी दर्ज की गई है.
Published : October 5, 2025 at 4:21 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ियाबाद में डेंगू तेज़ी के साथ पैर पसार रहा है. स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक़ बीते एक सप्ताह में डेंगू के मामलों में अचानक से तेज़ी दर्ज की गई है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा एहतियात के तौर पर जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं.
स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक़ बीते एक हफ़्ते में ग़ाज़ियाबाद में डेंगू के 26 मामले सामने आ चुके हैं. मौजूदा समय में डेंगू के साथ मरीज़ ज़िले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं जिनका इलाज जारी है. हालाँकि, स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अस्पताल में भर्ती सभी मरीज़ों की हालत सामान्य हैं.
गाजियाबाद में डेंगू के मामलों में उछाल: ग़ाज़ियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अखिलेश मोहन के मुताबिक़, फ़िलहाल ज़िले में डेंगू की स्थिति नियंत्रण में है. डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड़ पर काम कर रहा है. ज़िले में किसी भी एक इलाक़े में डेंगू के एक अधिक मामले सामने नहीं है. फ़िलहाल ज़िले में कोई भी डेंगू का हॉट स्पॉट नहीं है. बीते वर्षों में डेंगू प्रभावित high-risk एरिया की सूची को विभिन्न विभागों को निरोधात्मक कार्रवाई के लिए भेजा गया है. सभी जिला चिकित्सालयों में डेंगू आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं, जिसमें 10 बेड मौजूद हैं. इसके अतिरिक्त ज़िले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी डेंगू आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें पांच बेड मौजूद हैं. डेंगू मलेरिया आदि की रिपोर्ट जाँच की सुविधा ग़ाज़ियाबाद के चारों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है.
डेंगू मलेरिया से बचाव केलिए विशेष अभियान: सीएमओ ने आगे बताया, ग़ाज़ियाबाद के विभिन्न ग्रामीण इलाक़े जो कि यमुना नदी और हिंडन नदी के किनारे वाले हैं. ऐसे सभी क्षेत्रों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर डेंगू मलेरिया समेत विभिन्न बीमारियों के बचाव रोकथाम आदि को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान संचालित किए जा रहे हैं. ज़िले की सभी आशा और ANM को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की डेंगू, मलेरिया आदि को लेकर विपरीत स्थिति प्रतीत होती है तो तत्काल प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और IDSP यूनिट को सूचना दें.
डेंगू, मलेरिया से बचाव के लिए एडवाइजरी: डेंगू की रोकथाम को लेकर हाल ही में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई थी. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डेंगू की रोकथाम को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार की जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. शिक्षण संस्थाओं की सुबह की असेंब्ली में दोनों को प्रति जागरूक किया जा रहा है इसके साथ ही डेंगू संभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
ज़िला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता के मुताबिक़, डेंगू बुखार एक कष्टदायक मच्छर जनित रोग है जोकि जुलाई से अक्टूबर के बीच सबसे ज़्यादा फैलता है. डेंगू एडीज के संक्रमित मादा मच्छर के द्वारा काटने से फैलता है. यह मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं और उनके शरीर पर सफेद धारियां होती हैं. डेंगू फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में बनाते हैं और यह मच्छर दिन में काटते हैं.
० गाजियाबाद में डेंगू के आंकड़े
- 2021: 1238
- 2022: 901
- 2023: 1261
- 2024: 196
- 2025: 173 (4 अक्टूबर 2025 तक)
